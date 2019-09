CASCO şi nu prea. Păţania unui bucureştean cu maşina lovită, cu banii luaţi, dar neasigurat pentru o pagubă de 5.000 de euro

Totul a început în primăvara anului trecut când Horia s-a decis să-şi cumpere un autoturism Dacia Sandero Stepway de la un dealer din Focşani. A luat varianta mai dotată şi s-a decis să-şi facă şi asigurarea opţională de tip Casco. „Am cerut să plătesc în avans pentru tot anul, dar brokerul de asigurari, care a intermediat încheierea poliţei cu asigurătorul Allianz-Ţiriac Asigurări SA, mi-a transmis că mai bine optez pentru decontări trimestriale. Am acceptat şi am plătit imediat prima rată. După câteva luni trebuia să primesc al doilea decont, dar acest lucru nu s-a întâmplat. La o jumătatea de an de la achiziţionarea maşinii am primit un alt decont prin poştă, iar respectiva plată am efectuat-o imediat prin virament bancar”, povesteşte omul.

Accidentul

La câteva luni de la această ultimă plată, pe 27 octombrie 2018, în timp ce era în trafic prin Focşani a avut un accident de circulaţie în urma căruia autoturismul a suferit avarii seriose. „Am dus maşina direct într-un service autorizat, iar cei de acolo mi-au spus că paguba este de 5.000 de euro. Am stat liniştit fiindcă valoarea asigurată de poliţia Allianz-Ţiriac Asigurări SA era de 13.500 de euro. M-am întors la Bucureşti şi am contactat asigurările. Atunci am aflat cu surprindere că poliţa mea nu este valabilă pentru că nu am plătit o a doua rată, cea pentru care nu am fost notificat. I-am întrebat de ce mi-au mai încasat banii pe a treia factură şi mi s-a transmis ceva de felul <<Daţi-ne un cont ca să vă virăm banii înapoi>> de parcă nu au deja contul meu prin care le-am făcut plăţi de două ori”, spune bărbatul.

Demersurile fără succes

Şoferul s-a decis să reacţioneze şi, în prima fază s-a adresat, oficial, asigurătorului Allianz-Ţiriac Asigurări SA. În adresa de răspuns compania de asigurări a comunicat că decontul numărul doi a fost trimis prin poştă şi că oricum „Asiguratul este obligat la plata primelor de asigurare chiar dacă Asigurătorul nu emite înştiinţare de plată conform Condiţii speciale de asigurare capitolul Vl, articolul 14”. Ca o concluzie compania de asigurări a transmis că „poliţa de asigurare CCM072119167 a fost reziliată pentru neplata primei de asigurare cu numărul doi scadentă la data de 05.07.208, nefiind posibilă preluarea de către societatea noastră a unei avizări de daună pe aceasta”. Nici măcar o vorbă despre emiterea unei a treia înştiinţări pentru un contract anulat, înştiinţare în urma căreia Horia a şi făcut plata aferentă.

Nemulţumit de răspunsul companiei, bărbatul s-a adresat iniţial Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Inspectorii instituţiei i-au răspuns că „în conformitate cu prevederile OG 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor (...) reclamaţia a fost redirecţionată spre cercetare către Autoritatea de Supraveghere Financiară-Sectorul Asigurări-Reasigurări”. Acest lucru s-a petrecut la începutul acestui an şi, cu toate că au trecut aproximativ 8 luni, funcţionarii ASF nu s-au sinchisit să dea un răspuns în acest caz.

Deşi susţine că a reziliat poliţa Casco, firma de asigurări a continuat să încaseze banii pe ea Adrian Cuculis, avocat

Drept urmare, bărbatul s-a decis să dea în judecată compania asigurătoare. Avocatul Adrian Cuculis, care a şi preluat acest caz, îi sfătuieşte pe toţi cei care vor să încheie o astfel de asigurare facultativă să citească de zece ori contractul de asigurare, fiindcă se pot trezi neasiguraţi fără ca măcar să ştie acest lucru.





„Destul de simplu s-a întâmplat în cazul nostru, mai ales că asigurătorul şi-a trecut o clauză în contract prin care şi-a rezervat în mod abuziv unele drepturi. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât asigurătorul, deşi susţine că a reziliat poliţa clientului meu, nu l-a notificat niciodată cu privire la acest lucru însă a continuat după reziliere să-i încaseze banii pe ea. (…) Dacă accidentul nu se producea şi clientul meu nu avea nevoie de poliţă, trecea anul, iar el plătea ratele aşa cum era notificat şi totul era bine, iar asiguratorul încasa banii. Un asemenea comportament contractual, din punctul meu de vedere este ilegal şi aşteptăm inclusiv răspunsul din partea ASF, acolo unde am depus deja o plângere dar şi din partea instanţei de judecată pentru că urmează să ne judecăm în curând”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

