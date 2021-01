Bilanţul înarmării MApN în 2020: „blindaţi“ terestru şi aerian, însă Marina e împotmolită în licitaţii

Pe fondul unei atitudini tot mai belicoase a Rusiei şi în contextul în care România continuă să aloce 2% din Produsul Intern Brut în sistemul de apărare, Ministerul Apărării Naţionale a accelarat, anul trecut, procesul de dotare a Armatei cu mijloace moderne de luptă.

Beneficiare a trei mari contracte de înzestrare în anul 2020, Forţele Aeriene (RoAF) par a fi câştigătoare la acest capitol. În primul rând, s-au achiziţionat încă cinci avioane de vânătoare F-16 Fighting Falcon care au intrat în dotarea Escadrilei 53, care zboară sub numele „WARHAWKS” (Şoimii războiului – n.red.) şi luptă sub deviza „We prey, they pray”. Escadrila la comanda căreia se află comandorul Cătălin „Miki” Micloş avea deja în dotare 12 aparate similare, este angrenată în serviciul de poliţie aeriană şi participă la diverse misiuni NATO. Între altele, anul trecut, aparatele F-16 ale Forţelor Aeriene au escortat chiar şi celebrele bombardiere strategice americane Rockwell B-1 Lancer aflate în misiune deasupra Europei.

„Cele cinci aeronave vor avea aceeaşi configuraţie cu cele 12 aflate deja în dotarea Forţelor Aeriene Române, respectiv M.5.2R, iar pachetul de bunuri şi servicii include şi modernizarea tuturor celor 17 avioane F-16 ale Armatei României la o configuraţie superioară, respectiv M.6.X”, transmitea MApN când s-a parafat cumpărarea celor cinci avioane F-16 din Portugalia pentru 280 de milioane de euro. Ministrul Nicolae Ciucă a anunţat că MApN va continua acest program şi va începe demersurile pentru achiziţionarea unei noi escadrile de avioane de luptă.

Rachetele Patriot şi modernizarea avioanelor IAR-99

Apoi, Forţele Aeriene au primit primul din cele şapte sisteme antiaeriene şi antibalistice Patriot achiziţionate din SUA, program major de înzestrare estimat la 3,9 miliarde de dolari. Sistemul, care a fost montat la Cap Midia, este de ultimă generaţie, în configuraţia 3+. Pachetul achiziţionat de România include 58 de rachete PAC-2 GEM-T şi 168 de rachete PAC-3 MSE. Interceptoarele pot fi lansate în 9 secunde de la semnalarea ţintei, iar aceasta este lovită cu o viteză de cinci ori mai mare decât cea a sunetului.

În fine, tot Forţele Aeriene au beneficiat şi de demararea modernizării avioanelor de antrenament IAR-99 Standard într-un program de 27 de milioane de dolari care va fi derulat de firma israeliană Elbit Systems în colaborare cu Avioane Craiova SA. Aduse la standardul Super Şoim, aeronavele vor putea fi folosite în programul de pregătire a piloţilor români de F-16. Concret, aeronava IAR-99 Standard va fi dotată cu sisteme avansate de avionică şi sistem de instruire „Embedded Virtual Avionics”, precum şi capacităţi de „Close Air Support” şi capacităţi „Air to Air”. Această revitalizare a avionului va facilita o tranziţie eficientă a piloţilor RoAF către operarea avioanelor de vânătoare avansate de tip F-16.

Blindate şi camioane

Pe un loc doi în topul beneficiarilor de programe de înzestrare de armament în anul 2020 se află Forţele Terestre Române. Astfel, primele 36 de blindate PIRANHA V au fost livrate în octombrie şi au ajuns la Batalionului 26 Infanterie Scorpionii Roşii de la Craiova, unitate care în urmă cu două decenii a fost comandată de actualul ministru al Apărării, Nicolae Ciucă, şi care, în Irak, a desfăşurat prima bătălie dusă de militarii români după cel de-al Doilea Război Mondial. Este un prim lot dintr-un total de 227 de transportoare care vor fi furnizate Forţelor Terestre de compania americană General Dynamics pentru 895 de milioane de euro. De menţionat că 191 de astfel de maşini de luptă vor fi asamblate la Uzina Mecanică Bucureşti.

Apoi, Forţele pentru Operaţii Speciale (FOS) vor fi dotate cu aproximativ 130 de blindate Oshkosh JLTV în valoare de 227 milioane lei, adică în jur de 54,62 milioane de dolari. Ministerul Apărării Naţionale va atribui contractul în regim de urgenţă direct Guvernului SUA. Oshkosh JLTV vor înlocui mai vechile Humvee, care sunt considerate acum depăşite din punct de vedere al protecţiei asigurate militarilor.

Tot Forţele Terestre au beneficiat anul trecut de un contract pentru dotarea cu 2.900 de camioane şi platforme militare de transport furnizate de Iveco Defence. Concret, este vorba de patru tipologii de vehicule militare din gama Iveco High Mobility - 4x4, 6x6, 8x8 şi 8x8 Prime Mover - care la rândul lor vor fi împărţite în 16 variante diferite, cu o treime având cabină blindată. Unele camioane vor avea sisteme de troliere pentru ieşirea din zonele cu teren greu sau sisteme de umflare a pneurilor din mers.

Un prim contract subsecvent are o valoare de peste un miliard de lei, fără TVA, se derulează pe o durată de 4 ani şi prevede achiziţia unui număr de 942 de platforme de transport.

Corvetele bat pasul pe loc

Forţele Navale Române au fost văduvite în 2020 la capitolul noi dotări. Aflat încă pe rolul instanţelor, contractul pentru dotarea cu patru corvete multifuncţionale nu poate fi semnat cu Naval Group, care împreună cu Şantierul Naval Constanţa ar urma să construiască navele pentru 1,2 miliarde de euro. Este vorba de corvete GOWIND 2500 care vor fi dotate cu sisteme de armament MBDA, ce constau în rachete antinavă Exocet, sisteme antiaeriene VL Mica, dar şi torpile. În plus, corvetele sunt dotate cu un tun principal OTO Melara de 76 de milimetri şi cu alte două tunuri automate de 20 de milimetri. Nava are şi un hangar care poate fi utilizat de un elicopter de 10 tone sau de sisteme de drone.