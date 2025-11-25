Articol publicitar

Criteriile de alegere ale unei anvelope de iarnă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Atunci când alegeți un set nou de anvelope de iarnă pentru mașina dumneavoastră, este important să luați în considerare mai multe criterii esențiale care vă pot influența siguranța și confortul pe drum. Alegerea corectă a pneurilor nu doar că îmbunătățește performanțele vehiculului, ci contribuie și la optimizarea consumului de carburant și la reducerea costurilor pe termen lung.

WhatsApp Image 2025 11 25 at 11 01 02 jpeg

Primul aspect de luat în calcul este dimensiunea pneurilor, specificată în certificatul de înmatriculare al mașinii sau în manualul de utilizare. Dimensiunile standard sunt exprimate printr-un set de cifre și litere, cum ar fi 205/55 R16. Acestea indică lățimea pneului (205 mm), raportul dintre înălțimea flancului și lățime (55%) și diametrul jantei (16 inch). Alegerea unor pneuri care respectă aceste specificații este esențială pentru a evita problemele legate de compatibilitate, uzură inegală sau afectarea siguranței pe șosea.

Cel mai important criteriu atunci când vă alegeți pentru anvelopele de iarnă ar trebui să fie aderența. Aceasta este esențială mai ales pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei și este indicată pe eticheta europeană a anvelopelor printr-un indicator pentru frânarea pe carosabil ud. O anvelopă cu o aderență mai bună va avea un comportament stabil în condiții de iarnă severă, reducând riscul de derapaj și oferindu-vă o siguranță sporită. De asemenea, va asigura și o descărcare mai bună a apei acumulate între caneluri, prevenind acvaplanarea.

În sezonul rece, rezistența la rulare a pneurilor influențează consumul de carburant al vehiculului. Anvelopele eficiente din punct de vedere energetic sunt etichetate cu clase de la A (cea mai bună) până la G (cea mai slabă). Alegerea unui model de iarnă care oferă o rezistență redusă la rulare vă poate ajuta să economisiți carburant și să reduceți emisiile poluante. Ideal ar fi însă să nu alegeți compromisul aderenței în favoarea economiei de combustibil, mai ales dacă mai aveți de făcut și drumuri extraurbane.

Indicele de încărcare indică greutatea maximă pe care o poate susține un pneu, în timp ce indicele de viteză specifică viteza maximă recomandată. Este important să respectați acești parametri pentru a asigura performanțe optime și pentru a evita deteriorarea prematură a anvelopelor. De obicei, pentru anvelopele de iarnă se recomandă indici de viteză mai mici decât pentru cele de vară, întrucât vitezele ridicate sunt mai puțin frecvente pe timp de iarnă.

Pentru sezonul rece, lățimea anvelopelpr poate influența semnificativ comportamentul vehiculului. Anvelopele mai înguste sunt adesea preferate în condiții de iarnă, deoarece oferă o presiune mai mare pe suprafața de contact, ceea ce îmbunătățește tracțiunea pe zăpadă sau gheață. Totuși, dacă locuiți într-o zonă unde drumurile sunt mai des uscate sau doar umede, puteți opta pentru anvelope mai late, chiar de aceeași dimensiune precum cele folosite vara, care oferă o aderență mai bună pe suprafețe asfaltate, fie umede sau uscate.

Alegerea anvelopelor de iarnă potrivite pentru mașina dumneavoastră trebuie să se bazeze pe o evaluare atentă a condițiilor de drum, a specificațiilor vehiculului și a priorităților personale, cum ar fi siguranța sau economia de carburant. Indiferent de modelul ales, este esențial să verificați periodic starea pneurilor și presiunea acestora pentru a vă asigura că funcționează în parametrii optimi.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Peștii au acum scări pe râul Bicaz. Sistemul a fost testat și funcționează: „Speciile care nu sar ca păstrăvul pot să urce în amonte”
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Cât costă actele de vânzare-cumpărare pentru o casă: preţuri actualizate
playtech.ro
image
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O dronă rusească ar fi intrat pe teritoriul României: Aceasta a dispărut de pe radarele Ministerului Apărării, iar singurul contact vizual a fost în județul Tulcea
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Gata cu numerarul, este lege! Ce trebuie să ştie toţi românii obişnuiţi cu plata cash
romaniatv.net
image
Anunțul zilei privind majorarea TVA. Ce îi așteaptă pe români
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol