AutoCar cere falimentul City Insurance, compania cu cea mai mare cotă de piaţă pe RCA din România

City Insurance este acuzată că atacă în instanţă cererile de daune doar pentru a amâna plata acestora. „Peste 70% dintre dosarele de dauna câştigate de către petenţi prin intermediul SalFin sunt contestate de către City Insurance astfel încât păgubiţii RCA să ajungă în instanţele de judecată şi în acest mod, să rostogolească datoriile către păgubiţi cu încă 2 – 3 ani”, se arată în documentul citat.





„Onorat consiliu al ASF, sperăm că în ceasul al 12 lea să realizaţi faptul că aveţi o nouă bombă cu ceas în asigurări ascunsă de către directorii din ASF plătiţi regeşte că să supravegheze această piaţă. Bombă cu ceas din asigurări a depăşit că pondere peste 45% din piaţă RCA, iar voi sunteţi în continuare în concedii sau pe picior de plecare spre BNR. Sunteţi pe deplin responsabili de ceea ce va urmă în această piaţă, iar moartea acestei societăţi de asigurări va duce la dispariţia preţurilor mici la RCA, ” atrage atenţia Florin Pandele, administrator al grupului de firme AutoCar.



„City Insurance, cea mai mare firmă de asigurări din România, are datorii restante de peste un milion de lei (circa 1, 1 milioane lei, conform documenetelor oficiale) către grupul AutoCar. În consecinţă, Autocar, Autocar and Trucks şi Standocolor au solicitat atât Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) cât şi instanţelor de judecată falimentul City Insurance. Societatea de asigurări se află în incapacitatea de plata a acestor datorii, care sunt mai vechi de 120 de zile, iar suma de plată pe care City Insurance o are, actualizată cu dobânzile şi penalizările legale depăşeşte 3 milioane de lei. Este cel puţîn bizar să asistăm doar după câţiva ani la o reeditare a falimentului Astra, dar de data această cu consecinţe mult mai mari pentru întreagă piaţă. Societatea City Insurance deţine în prezent peste 45% din piaţă RCA, iar societăţile Astra şi Carpatica nu depăşeau împreună 33% cota de piaţă RCA în momentul falimentului. Consiliul Concurenţei trebuie să se autosesizeze de urgenţă, societatea de asigurări având in prezent o cota de piaţă care reprezint afară doar şi poate un mare risc sistemic”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de către grupul AutoCar.

