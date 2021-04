Andrei Muraru a primit avizul pentru postul de ambasador al României în SUA: „Românii vor călători în SUA fără viză”

„Am primit aviz favorabil la audierea de astăzi, în faţa Comisiilor parlamentare reunite pentru politică externă şi Comisiilor pentru românii din afara graniţelor, pentru poziţia de ambasador în Statele Unite ale Americii. În faţa membrilor Parlamentului, am vorbit despre priorităţile mandatului meu, subliniind că ridicarea profilului Parteneriatului Strategic cu SUA este obiectivul nostru în perioada următoare. Acest deziderat are la bază consensul că prezenţa militară şi economică americană în regiune este vitală. Începând cu 1997, fiecare administraţie şi-a adus contribuţia la ceea ce numim astăzi o dorinţă împlinită: SUA sunt principalul partener strategic al României şi unul dintre pilonii de bază ai politicii externe şi de securitate a României. Administraţia Iohannis, pe care am avut onoarea să o servesc vreme de aproape 7 ani, a consolidat temeinic, la rândul său, această relaţie cu SUA.Anul acesta se împlinesc 10 ani de la adoptarea documentului politic ce stă la baza cooperării actuale cu SUA, iar la anul vom marca un sfert de veac de parteneriat strategic. E un moment de bilanţ, pe care îl privim cu speranţă, ca pe un act indispensabil şi benefic pentru prezent, dar mai ales pentru generaţiile care vor veni”, a scris Muraru pe Facebook.

El relatează că a vorbit despre priorităţile mandatului său:

”- Creşterea prezenţei militare americane în România este primordială. La fel şi sprijinirea obiectivelor României legate de implementarea prezenţei înaintate a NATO pe Flancul Estic. Pentru noi, prezenţa trupelor americane în România este complementară prezenţei NATO înaintate. Avem nevoie de mai multă prezenţă SUA în România: pe uscat, în aer şi pe mare. Nu există îndoieli că România a fost perfect loială alianţei NATO, în crizele momentului, iar din 2016, odată cu pactul politic iniţiat de Preşedintele Klaus Iohannis, putem spune, fără să greşim că, pentru noi, ancorarea în civilizaţia occidentală nu mai înseamnă doar valori comune, ci trece şi prin investiţiile în securitate. În plus, militarii români şi americani au luptat umăr la umăr în ultimii 20 de ani în numeroase teatre de operaţii. O prezenţă mai mare a SUA în România ar fi un mesaj în sine cu privire la angajamentul puternic al Washington-ului faţă de securitatea la Marea Neagră. Este, de asemenea, foarte relevantă această suplimentare de trupe şi echipamente din perspectiva descurajării.

- Sporirea investiţiilor americane în România este de asemenea esenţială. Companiile americane şi româneşti sunt perfect compatibile, iar investitorii americani încep să considere România un loc bun pentru investiţii. Un clasament recent al BNR plasează SUA pe locul 5 în topul investiţiilor străine directe (după investitorul final), cu o valoare a investiţiilor de 5,8 miliarde euro. Suntem departe de potenţial, dar avem perspective bune: în ianuarie 2021 avem o creştere a schimburilor comerciale cu peste 50% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Amintesc de asemenea câteva dintre domeniile în care ne vom concentra eforturile pentru cooperarea economică: securitatea reţelelor 5G, sectorul nuclear civil, digitalizarea sau sănătatea.

- Comunitatea românească de peste Ocean trebuie să fie un catalizator pentru dezvoltarea relaţiei bilaterale. Un recensământ din 2015 arăta că aproape 470.000 de persoane din SUA şi-au declarat originea română, la care se adaugă aproape 170.000 de rezidenţi. Totuşi, noi estimăm că acest număr este considerabil mai mare, în jur de 1 milion de persoane. Cea mai bună manieră în care statul le poate recunoaşte contribuţia românilor din afară este să se pună, în mod concret, în slujba lor. Ne gândim la noi instrumente (extinderea reţelei consulare e o certitudine) şi o politică abilă de a atrage, de a apropia comunitatea de români către sprijinirea şi promovarea intereselor României.

- Admiterea României în Programul Visa Waiver – România este aspirantă de 16 ani la acest program. Cunoaştem bine vulnerabilităţile interne pe care le avem şi, în acelaşi timp, limitele cauzate de prevederile legale inflexibile în vigoare din SUA. Vom şti curând mai multe despre cauzele care determină refuzul anumitor cereri pe care cetăţenii români le fac pentru vize de scurtă şedere în Statele Unite şi vom iniţia o campanie publică de informare, aşa cum a anunţat deja ministrul Bogdan Aurescu. Avem nevoie de asemenea de o soluţie creativă la nivel de Congres pe care, sunt convins, că o vom găsi. Sunt astfel încrezător că, până la finalul mandatului Preşedintelui Iohannis, românii vor călători în SUA fără viză.

Votul de astăzi din Parlament este un semn al încrederii. Sugestia acestui gest este că, lucrând cu toţii împreună, dincolo de duelurile politice, vom înţelege mai bine sensul de înaintare a României şi vom opera, fără angoase inutile, spre relaţia specială cu SUA, electivă şi natural-tradiţională deopotrivă, pe care au visat-o bunicii şi părinţii noştri.

Pornesc pe acest drum cu multă speranţă şi determinare, asigurându-vă, în final, că îmi voi dedica toată energia şi priceperea pentru ca interesele României şi ale cetăţenilor români să fie promovate cât mai bine în SUA”, a scris Andrei Muraru miercuri pe Facebook.