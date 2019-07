Anchetă la Ministerul Justiţiei după ce demisia adjunctului şefului DNA a zăcut patru luni prin sertare

Ana Birchall a declarat că a cerut Corpului de Control al Ministerului Justiţiei o verificare în cazul demisiei lui Marius Iacob din funcţia de adjunct al DNA, întrucât documentul de eliberare din funcţie nu a mai ajuns la Klaus Iohannis. Ministrul a trimis, vineri, revocarea către preşedinte.





„Îmi cer scuze opiniei publice pentru ce s-a întâmplat. Factual, ştiu ce s-a întâmplat. Am preluat la sfârşit de aprilie mandatul de interimar. Lucrarea aceasta era din 20 martie, la preluarea mandatului interimar, apărea ca lucrare scăzută, deci rezolvată, iar în mometul în care am descoperit acest incident foarte grav şi de netolerat, am trimis - tardiv, e adevărat -, cererea de revocare preşedintelui Iohannis şi am dispus intern o verificare a Corpului de Control. Aştept rezultatul, raportul şi în funcţie de raport dispun măsurile legale. Eu regret, e un lucru pe care nu l-am tolerat, nu-l tolerez şi nu-l voi tolera niciodată. Vineri am aflat şi vineri am trimis”, a declarat ministrul Justiţiei, Ana Birchall, potrivit Mediafax.





Concret, documentul privind demisia lui Marius Iacob ar fi fost rătăcit într-un sertar al Ministerului Justiţiei, de aceea nu ar mai fi ajuns pe masa preşedintelui, pentru a semna decretul.





Marius Iacob a demisionat din funcţia de adjunct al procurorului-şef DNA, în luna martie a acestui an. Decizia de demisie din funcţia de adjunct al procurorului-şef DNA vine la o zi după ce magistraţii instanţei supreme au decis că Marius Iacob a săvârşit abatere discipliniară în legătură cu reprezentarea Direcţiei în procesul Mihaiela Iorga-DNA, intentat de aceasta după ce a fost revocată din DNA. Sancţiunea pentru Iacob a fost avertisment.





Demisia să a fost înaintată ministrului Justiţiei de la acea vreme, Tudorel Toader. Potrivit procedurii, această trebuia înaintată Secţiei pentru procurori din CSM, care da un aviz consultativ.

Ultimul cuvânt în această procedura îl are preşedintele României, Klaus Iohannis.

Demisia lui Marius Iacob din funcţie a venit după ce Înalta Curte l-a sancţionat cu "avertisment". Asta după ce magistraţii au stabilit că procurorul a săvârşit o abatere discipliniara în legătură cu reprezentarea Direcţiei în procesul Mihaiela Iorga-DNA, intentat de această după ce a fost revocată din instituţie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: