Alexandra Toader şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului

Alexandra Toader a făcut anunţul pe pagina de Facebook: „Astăzi, mi-am înaintat demisia din funcţia de preşedinte executiv al IICCMER.

În perioada celor doi ani de mandat, am întreprins toate acţiunile aferente îndeplinirii scopului şi obiectivelor IICCMER, în ciuda faptului că am preluat o instituţie nefuncţională, atât din punct de vedere administrativ, cât şi din punctul de vedere al activităţii de cercetare (domenii pe care am reuşit să le reorganizez şi să le dinamizez).

Am aprobat şi derulat proiecte de cercetare care au în prim-plan investigarea riguroasă a aspectelor ce ţin de istoria regimului comunist din România. De asemenea, am iniţiat proiecte de investigaţii de referinţă, precum recuperarea memoriei deţinuţilor politic care au luat parte la lucrările de reabilitare a Cazinoului din Constanţa (1951-1953). Totodată, proiectul de investigare a crimelor şi abuzurilor comise în urma tentativelor de trecere a frontierei de stat în perioada comunistă este acum într-un stadiu avansat, acesta constituind unul dintre obiectivele prioritare ale Institutului în timpul mandatului meu.

Nu mai puţin, pe parcursul celor doi ani am întreprins activităţi sistematice şi coerente în ceea ce priveşte proiectul major - finanţat prin PNRR – Memorialul „Închisoarea Tăcerii Râmnicu Sărat şi Centrul Educaţional privind Comunismul în România”, activităţi fără de care acest proiect de importanţă naţională nu se poate implementa, ţinând cont de dezinteresul şi managementul defectuos din perioada anterioară anului 2020 (aspect care face obiectul unei plângeri penale înaintate DNA).

Cu toate acestea, în pofida efortului sistematic în care m-am ancorat, am întâmpinat piedici constante din partea anumitor instituţii ale statului sau atacuri virulente la adresa vieţii private, acţiuni care mi-au provocat un grav prejudiciu de imagine, în ciuda lipsei de consistenţă a falsurilor lansate în spaţiul public. Este regretabil faptul că privarea unor salariaţi / terţe persoane de privilegii financiare şi de orice altă natură (privilegii de care unii au beneficiat anterior şi care pot fi plasate la limita legii) a generat acţiuni abjecte, cu scopul inducerii în eroare a celor mai înalte foruri decizionale.

Părăsesc această funcţie fiind în continuare convinsă de misiunea importantă pe care o are IICCMER, de investigare şi identificare a abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor îndreptăţile să ia măsuri în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii“.