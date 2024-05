Cea mai recentă încercare a Beijingului de a controla modul în care inteligența artificială informează utilizatorii de internet chinezi a fost lansată ca un chatbot antrenat pe gândirea președintelui Xi Jinping, scrie „Financial Times“.

Modelul lingvistic se bazează pe doctrina politică a liderului chinez „Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era“ („Gândirea lui Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chinezești pentru o nouă eră”) precum și pe alte literaturi oficiale furnizate de Administrația Cyberspace din China.

Efortul de a se asigura că AI înțelege filosofia lui Xi vine în contextul în care oficialii chinezi navighează în căutarea unui echilibru între controalele draconice ale țării privind libertatea de exprimare și promovarea dezvoltării Inteligenței Artificiale (AI) și crearea de rivali pentru companii precum ChatGPT de la Open AI.

Deocamdată, noul model este utilizat într-un centru de cercetare din cadrul puternicului organism de reglementare a internetului, dar, în cele din urmă, ar putea fi lansat pentru o utilizare mai largă, potrivit unei persoane implicate în proiect. Noul model poate răspunde la întrebări, poate genera rapoarte, poate rezuma informații și poate traduce din chineză în engleză și invers.

Crearea LLM urmează eforturilor ample ale oficialilor chinezi de a disemina ideile lui Xi privind politica, economia și cultura într-o varietate de formate.

Aplicațiile populare de știri ale unor companii precum Tencent sau NetEase rezervă spații în partea de sus a fluxurilor de știri ale utilizatorilor pentru articole din presa oficială, de cele mai multe ori în care apare Xi.

De asemenea, oficialii au cerut copiilor de școală cu vârsta de doar 10 ani să studieze filosofia sa politică. Aceștia au creat aplicația Study Xi Strong Nation pentru a-i învăța și testa cunoștințele celor aproximativ 100 de milioane de membri de partid din țară. În 2018, ideile sale au fost înscrise în constituția statului.

CAC, care a deschis calea în ceea ce privește emiterea de norme pentru inteligența artificială generativă și a introdus un regim de acordare a licențelor, impune ca furnizorii de inteligență artificială generativă „să întruchipeze valorile socialiste fundamentale“ și spune că conținutul generat nu poate „să conțină nimic care subminează puterea de stat“.

Acest lucru reprezintă o problemă pentru dezvoltatori din cauza lipsei relative de date în limba chineză pentru a-și instrui modelele. Majoritatea companiilor instruiesc modele privind informațiile în limba engleză, motiv pentru care există posibilitatea încălcării „normelor lingvistice“ acceptate în China.

Giganții chinezi din domeniul tehnologiei și-au luat măsuri

Giganții din domeniul tehnologiei, cum ar fi Baidu și Alibaba, s-au asigurat că modelele lor controlează strict conținutul generat legat de Xi sau de alte probleme potențial sensibile. Chatboții de AI generativă ai ambelor grupuri le cer de obicei utilizatorilor să repornească discuțiile atunci când sunt presați cu privire la subiecte sensibile.

Pentru a ajuta dezvoltatorii să rezolve această problemă, Asociația de Securitate Cibernetică din China, o organizație non-profit aliniată cu CAC, a lansat, în decembrie, prima bază de date publică cu 100 de milioane de intrări cu „date de înaltă calitate și de încredere” pentru ca grupurile să le folosească în formarea modelelor . Setul de instruire se bazează în mare parte pe reglementări guvernamentale și documente de politică, articole din mass-media de stat și alte publicații oficiale, conform porțiunilor văzute de „Financial Times“.

Unul dintre zecile de documente text din pachetul de date conține 86.314 de mențiuni despre Xi Jinping. „Să ne unim mai strâns în jurul Comitetului Central al Partidului, cu tovarășul Xi Jinping în centrul său”, se arată într-un text.

„Trebuie să ne asigurăm că în gândire, politică și acțiune, suntem întotdeauna în mare aliniere cu Comitetul Central al Partidului, cu secretarul general Xi Jinping în centrul său”, spune un altul.