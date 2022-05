Şofer român de TIR, erou în Belgia. A salvat un coleg de breaslă dintr-un camion în flăcări

Serviciile de urgenţă belgiene au fost anunţate luni, 9 mai, în jurul orei 17.30, despre un accident grav produs între ieşirile 31 şi 32, pe direcţia Maasmechelen.

„Am fost nevoiţi să oprim. Mai era o maşină între noi şi camioanele implicate. Din fericire, am reuşit să frânăm la timp”, spune Marco Koziel, unul dintre martori.

Acest lucru nu a mai fost posibil în cazul a două camioane. Potrivit martorilor, şoferul primului camion a frânat la timp, dar camionul din spatele lui nu a putut evita coliziunea şi a lovit în plin vehiculul din faţa lui.

Ideea românului care a salvat viaţa unui om

„A fost o adevărată lovitură”, spune un alt martor, Dominiek Fluder, care se îndrepta spre Maasmechelen.

Imediat după ciocnirea teribilă dintre cele două tiruri, un şofer român şi unul belgian s-au apropiat pentru a-i acorda ajutor conducătorului auto din vehiculul cuprins de flăcări.

„Imediat după aceea a început un incendiu în cabina ultimului camion. Am alergat la camionul acela cât de repede am putut să văd dacă pot să ajut. S-a apropiat şi un şofer român. Am văzut că şoferul era blocat, dar nu am putut deschide uşa cabinei lui. Şoferul de camion român a fugit apoi repede la camioneta lui pentru a lua o bară de fier. Cu ea am spart geamul. Până atunci focul ajunsese deja în cabină. Şoferul avea dureri îngrozitoare. A strigat şi am reuşit să-l scoatem afară. Dacă nu am fi făcut-o, el nu ar fi supravieţuit”, povesteşte un belgian, care a reuşit alături de şoferul român să îi salveze viaţa conducătorului auto blocat în cabina TIR-ului.

”A fost un adevărat act eroic”

Belgianca Sarah Münks şi cei doi copii ai săi se aflau într-o maşină nu departe de camioanele implicate. „A fost într-adevăr un şoc”, spune Münks. „Am văzut că a luat foc şi mi-am pus imediat copiii în siguranţă. Am văzut cum acei doi bărbaţi l-au scos pe şofer din cabina lui în flăcări şi l-au adus în siguranţă. A fost un adevărat act eroic”.

Şoferul ultimului camion a fost transportat la spitalul Oost Limburg cu răni grave, dar starea lui este acum stabilă. „Şoferul celui de-al doilea camion, un francez, a fost şi el rănit la cap, însă uşor”, spune un alt martor.

Accidentul a provocat câteva ore de blocaje în trafic, nu doar pe autostradă, ci şi pe drumurile folosite pentru devierea traficului. Un elicopter al poliţiei federale belgiene a survolat zona, dar abia luni seara traficul pe E314 a fost reluat în condiţii normale.

