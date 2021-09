Înmatricularea şi radierea maşinilor se va putea face cu un singur drum la RAR

Veste bună pentru români: cei care vor să înmatriculeze o maşină ar putea sta mai puţin la cozi după ce legislaţia privind înmatricularea şi radierea vehiculelor ar putea suferi modificări majore. Astfel, cei interesaţi să-şi înmatriculeze maşina ar putea să o facă mai rapid şi cu mai puţine drumuri la autorităţi. Una dintre măsurile luate în calcul este trecerea activităţilor de înmatriculare şi radiere a vehiculelor de la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aşa cum e acum, la Registrul Auto Român (RAR), după cum apare într-un proiect de lege depus de 41 de senatori şi deputaţi, care, pentru că nu a fost dezbătut în termenul legal, a trecut tacit de Senat.

Proiectul de lege adoptat tacit la Senat vizează, de fapt, schimbarea regulilor actuale privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor. Una dintre măsurile cuprinse în document vizează transferarea activităţilor de înmatriculare şi înregistrare a vehiculelor de la DRPCIV, aşa cum e acum, la RAR. „Actul normativ aduce îmbunătăţiri semnificative privind reducerea birocraţiei prin transferul activităţilor de la Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) către Regia Autonomă „Registrul Auto Român (RAR)”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Plăcuţele de înmatriculare vor fi fabricate tot de RAR

După cum apare în proiect, activităţile de înmatriculare vor trece în competenţa Ministerului Transporturilor, prin RAR, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor intrării în vigoare a măsurilor, dar nu mai devreme de şase luni de la publicarea lor în Monitor. Mai exact, RAR ar urma să se ocupe şi de „activitatea de înmatriculare sau radiere a vehiculelor, de eliberare şi evidenţă a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, precum şi de eliberare şi evidenţă a autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor”.

Apoi, RAR ar urma să comunice firmelor de asigurări, pentru a le permite acestora întocmirea dosarelor de despăgubire, informaţii legate de proprietarii maşinilor sau deţinătorii mandataţi ai acestora. În plus, RAR se va ocupa şi de confecţionarea plăcuţelor cu numărul atribuit odată cu înmatricularea, autorizarea circulaţiei provizorii sau pentru probe a vehiculelor. Totodată, RAR va încasa tarifele pentru obţinerea documentelor de înmatriculare, confecţionării plăcuţelor de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, furnizarea unor date privind vehiculul, respectiv contravaloarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor provizorii sau de probă, arată. Apoi, RAR ar urma să comunice firmelor de asigurări, pentru a le permite acestora întocmirea dosarelor de despăgubire, informaţii legate de proprietarii maşinilor sau deţinătorii mandataţi ai acestora.

Procedură stabilită de ministru

Procedura efectivă de înmatriculare, radiere, eliberare a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare urmează să fie stabilită prin ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii. Astfel, după ce se va realiza transferul activităţilor de înmatriculare a maşinilor către RAR, cei interesaţi vor face mai puţine drumuri la autorităţi. În plus, iniţiatorii susţin că prin acest transfer de competenţe ar fi eliminate, între altele, unele „costuri nejustificate” pentru cetăţeni. „Mulţi proprietari de maşini au declarat că procesul de înmatriculare a vehiculelor este foarte complicat în România. Acest lucru este cauzat de faptul că procedura de înmatriculare are loc în mai multe instituţii, implică multă administraţie, bani şi timp. Am elaborat o propunere legislativă care vizează crearea unui sistem mai eficient, iar în cazul înmatriculării, proprietarii ar trebui să se deplaseze la un singur loc, unde se eliberează toate documentele necesare pentru înmatriculare”, a declarat unul dintre iniţiatorii modificării legislative, Benedek Zacharie.

Un proiect oarecum asemănător a fost depus la Parlament şi în urmă cu câţiva ani. Acesta a propus, dar fără succes, înfiinţarea Biroului Unic de Înmatriculare care ar fi înlocuit drumurile pe care cei care îşi cumpără o maşină trebuie să le facă la mai multe instituţii: ANAF, Impozite şi Taxe Locale, Registrul Auto Român şi Direcţia Regim Permise şi Înmatriculări.