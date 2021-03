Înghesuială la precomenzile pentru Dacia electrică Spring. Platforma a fost deschisă, dar s-a blocat aproape imediat

La momentul deschiderii platformei, erau înregistraţi peste 6.000 de utilizatori, numărul acestora fiind de aproape 24.000 de la începutul zilei de sâmbătă.

Rezervarea se face contra sumei de 100 de euro, iar în urma configurării fiecare client primeşte un cod corespunzător.

Este vorba de varianta Comfort Plus, echipată cu sistemul Media Nav, aer condiţionat manual, geamuri electrice faţă şi spate, cablu de încărcare tip 2. Opţional se poate comanda cablu de încărcare pentru staţii rapide, pentru preţul de 300 de euro. Versiunea costă 18.100 de euro şi nu are alte opţiuni pe care să le poţi alege. Prin programul Rabla Plus maşina costă numai 9.050 de euro, fiind cel mai ieftin autoturism electric din Europa.

Conform oficialilor companiei, modelul are o autonomie de 230 km conform ciclului WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure - Procedura armonizată la nivel mondial de testare a autovehiculelor comerciale uşoare), care este compus din 57% conducere urbană, 25% conducere suburbană, 18% conducere pe autostradă. Mai mult, Spring are o autonomie de 305 kilometri conform ciclului WLTP City, care cuprinde doar partea urbană a ciclului omologat. Un mic calcul ne arată că, la o medie zilnică de 40 de kilometri în mediul urban, Spring are o autonomie de aproape opt zile cu o singură încărcare a acumulatorilor care au o capacitate de de 26,8 KWh şi care alimentează propulsorul de 33 KW (45 cai-putere). Sigur, această autonomie este influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi de stilul de condus al şoferului, temperatura exterioară şi nivelul de încărcare a maşinii, dar acest aspect este valabil pentru orice model de pe piaţă.