STB, după ce instanţa a suspendat greva: „Ignorarea cu bună ştiinţă a unei decizii judecătoreşti poate genera dosare penale”. Şoferii refuză să iasă pe traseu

„Ca urmare a hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care instanţa de judecată dispune suspendarea grevei declanşate la Societatea de Transport Bucureşti STB SA şi reluarea de îndată a activităţii, angajaţii societăţii au obligaţia de a respecta decizia instanţei şi de a ieşi în traseu conform itinerariului şi foii de parcurs.

Din verificările efectuate, s-a constatat că personalul implicat în această grevă ilegală care a imobilizat astăzi Capitala, refuză să-şi reia activitatea. Există posibilitatea ca această grevă să continue şi mâine, liderii sindicali punând presiune pe salariaţii STB SA pentru a nu-şi îndeplini sarcinile de lucru” se arată într-un comunicat transmis se Societatea de Transport Bucureşti.

STB atrage atenţia că cei implicaţi în această acţiune riscă să se aleagă cu dosar penal dacă ignoră decizia judecătorească.

„Desconsiderarea nevoilor bucureştenilor din zona metropolitană şi ignorarea cu bună ştiinţa a unei decizii judecătoreşti poate genera dosare penale pentru personalul implicat în această acţiune.

STB SA face apel la simţul de responsabilitate al angajaţilor săi şi le solicită în mod public acestora să reia imediat activitatea de transport public. De asemenea, îi asigurăm pe bucureşteni că vom lua toate măsurile legale posibile pentru revenirea la normalitate”, mai transmite sursa citată.

Liderul de sindicat Vasile Petrariu a afirmat că îi va informa pe angajaţi cu privire la decizia Tribunalului Bucureşti privind suspendarea grevei, iar aceştia vor decide ce au de făcut mai departe.

„Nu am primit încă nicio decizie, nicio comunicare de la tribunal, doar am văzut la televizor. Dacă asta va fi decizia, îi vom informa pe oameni şi oamenii vor decide ce au de făcut. Suntem obligaţi să-i informăm, iar oamenii vor decide, pentru că şi până acum noi nu am avut treabă cu acest conflict. S-a tot vehiculat că e grevă, dar nu, nici pe departe, pentru că nici nu aveam cum să facem grevă. Îi vom informa pe oameni şi rămâne la latitudinea lor, desigur”, a declarat Vasile Petrariu, pentru Agerpres