Primăria Sector 6 şi sediul ADP Sector 6, închise până în 29 martie după confirmarea a zeci de cazuri de coronavirus în rândul angajaţilor

”Legea spune clar, la un număr cinci angajaţi confirmaţi cu Covid 19, sediile instituţiilor se închid. Astăzi am primit rezultatele testării întregului personal, realizată săptămâna acesta în urma identificării de săptămâna trecută a celor 7 angajaţi având Covid 19. Astfel, avem încă 14 cazuri, deci în total am ajuns la un număr de 21 (din aproximativ 220 de angajaţi care activează în sediul principal). Aceeasi situaţie s-a petrecut si la sediul central al ADP, în urma testării întregului personal, au fost confirmaţi cu Covid 19 un număr de 14 angajaţi. A fost foarte bine că am testat tot personalul, am luat decizia cea mai bună, aceea de a şti cum stăm”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul a precizat că, în şedinţa Comitetului Local de Urgenţă, s-a decis închiderea sediilor Primăriei Sectorului 6 şi a ADPDU Sector 6 până în data de 29.03.2021.

”Angajaţii vor lucra în regim de telemuncă. Din păcate, legea este nu prevede posibilitatea ca acolo unde avem rezultate clare, să meargă acasă doar cei confirmaţi pozitiv. De asemenea, am decis ca toată activitatea de relaţii cu publicul să se desfăşoare până pe 29.03.2021 să se realizeze exclusiv prin servicii de poştă şi on-line. Este important să acţionăm responsabil.

Putem închide sedii de instituţii, dar nu putem închide un oraş sau un sector. De aceea, am luat decizia să adoptăm un plan de permanenţă pentru ca fiecare serviciu, direcţie sau direcţie generală din cele două sedii (Primărie şi ADP) să fie reprezentantă de minim un om, în special funcţionarii/personalul de conducere”, a mai precizat primarul.

Acesta a anunţat cetăţenii că este posibil să întâmpine dificultăţi în a contacta instituţia în perioada următoare.

”Informăm cetăţenii că, în perioada următoare, pot fi întâmpinate dificultăţi în contactarea instituţiei, precum şi întârzieri în comunicarea unor răspunsuri/rezoluţii/acte. Ne cerem scuze, pe această cale, şi dorim să vă asigurăm că sunt luate toate măsurile necesare pentru ca această situaţie să se încheie cât mai rapid, iar lucrurile să revină la normal. Sesizările pot fi trimise, în continuare, la adresa prim6@primarie6.ro. Vă mulţumim pentru înţelegere şi facem un apel către toată lumea să respecte măsurile în vigoare pentru prevenirea şi combaterea virusului SARS CoV-2! Le urez sănătate colegilor mei şi să ne revedem sănătoşi la muncă”, a încheiat primarul.