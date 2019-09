Primaria Capitalei vrea să delege serviciul de parcări către o companie municipală

"Obiectul prezentului Contract constă în delegarea Serviciului public de administrare şi exploatare a parcărilor Municipiului Bucureşti, aflat conform Legii sub responsabitatea Delegatarului, constând în: amenajarea, întreţinerea, dotarea, exploatarea locurilor de parcare; sancţionarea pecuniară sau exercitarea drepturilor legale asupra utilizatorilor/autovehiculelor care staţionează neregulamentar în Parcaj ori care blochează accesul în Parcaj. (...), încasarea tarifelor Serviciului", se arată în contractul de delegare, care va fi dezbătut în şedinţa CGMB de marţi.





Durata contractului este de 5 ani. Potrivit inventarului bunurilor aferente serviciului delegat, valoarea bunurilor este de peste 97 de milioane de lei (peste 20 de milioane de euro), constând în 234 de parcaje.





Astfel, dacă până acum Primăria Capitalei externaliza către un operator privat administrarea parcărilor publice, prin înfiinţarea Companiei Municipale Parking, unde primăria este acţionar majoritar cu 99,9% din acţiuni, compania va prelua administrarea tuturor parcărilor din Capitală. Pentru acest an, compania are un buget de venituri de 23 milioane de lei şi cheltuieli de 22,9 milioane, dintre care, 16,5 milioane sunt doar cheltuielile cu personalul. În prezent, compania are 190 de angajaţi însă preconizează să ajungă la 210 angajaţi până la finalul anului.





”În prezent compania are aprobată o majorare de capital social de 150.000.000 lei pentru achiziţionarea unui teren şi construirea de parcări de tip Park and Ride în 8 zone de acces în Municipiul Bucureşti: Militari, Pallady, Pipera-A3, DN1 - Nord, IMGB, Colentina, Chitila şi Sos. Alexandriei. Totodată, compania doreşte achiziţionarea unui număr de 2-4 terenuri centrale pentru realizarea de parcări supraterane, însă începerea exploatării acestora este estimată pentru anul 2020”, se arată în proiectul de buget.







Opoziţia a contestat „delegarea” patrimoniului Bucureştiului





Potrivit raportului de specialitate al proiectului, delegarea este necesata "pentru asigurarea unui management perfomant în ceea ce priveşte administrarea şi exploatarea parcajelor aparţinând Municipiului Bucureşti".





"Primăria Capitalei consideră că nu este nevoie de o majoritate de două treimi şi vrea să face această delegare pe noul Cod Administrativ, însă noi spunem că acest contract face parte dintr-un proiect care a fost anulat de instanţa, deci nu se aplică noul Cod. Ei vor să reconfirme ceva care a fost deja decis de către instanţa că este nelegal", a declarat, pentru Mediafax, Roxana Wring, liderul consilierilor USR din CGMB.





„Dacă observaţi, în proiectele de hotărâre, nu se vorbeşte nici de drept de administrare, nici de drept de concesionare, nici de drept de folosinţă (…). În consecinţă, se deleagă nişte servicii, sunt indicate bunurile asupra cărora se vor presta aceste servicii. Nu se transmite nici în administrare, nici în folosinţă gratuită şi nici concesionare aceste bunuri. Nefiind vorba de transfer de patrimoniu nu este necesar un vot de două treimi”, a spus Adrian Iordache, directorul Direcţiei Juridice, potrivit site-ului Înprimărie.ro







Roxana Wring (USR) a anunţat că formaţiunea pe care o reprezintă va ataca proiectele în instanţă.

„Este o chichiţă pe care ei au găsit-o după ce şi-au dat seama că nu o să treacă, pentru că aceste proiecte de hotărâre ar trebui încadrate pe art. 45 alin. 3, care spune că e un proiect de patrimoniu. Patrimoniul autorităţii publice locale poate să treacă în gestiunea unui operator al serviciului numai printr-un vot de două treimi din totalul consilierilor. Dar ei nu au aceste două treimi şi în acest moment sunt disperaţi să facă să funcţioneze societăţile comerciale pe care s-au cheltuit deja două miliarde de lei, pe salarii, pe dotări, pe maşini, şi au găsit această aşa-zisă rezolvare, dar de fapt nu este o rezolvare, pentru că toate aceste proiecte de hotărâre sunt nelegale”, a precizat ea.

