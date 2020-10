Orban şi Nicuşor Dan anunţă planurile pentru Bucureşti: Centură feroviară, 4 benzi pentru Centura de Sud

„Este nevoie de un parteneriat solid între administraţia locală şi centrală şi despre o viziune comună de dezvoltare. Am dat startul unui proces de construcţie în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureştiului şi a regiunii Ilfov din punct de vedere al infrastructurii de transport. Am prezentat planul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe următorii 10 ani cu focusare pe regiunea Bucureşti-Ilfov”, a declarat ministrul Transporturilor Lucian Bode, după o întâlnire cu premierul şi primarul general al Capitalei.

Primarul general Nicuşor Dan a declarat că în cadrul întâlnirii s-a discutat despre „toate acele lucruri ca peste 4 ani bucureştenii să circule mai bine”. „Trebuie să luăm presiunea pe trafic pe Bucureşti, trebuie să avem o consolidare a transportului public, vorbim de metrou şi metrou de suprafaţă, trebuie să avem marile parcări la intrarea în oraş şi trebuie să avem şoseaua de centură şi autostrada de centură”, a spus Dan.

Premierul Ludovic Orban a detaliat câteva dintre proiectele de infrastructură pe care ministerul Transporturilor şi Primăria Capitalei se vor concentra, printre care lărgirea Şoselei de Centură şi în zona de Sud, demararea tuturor tronsoanelor Autostrăzii de Centură şi centura feroviară a Capitalei.

„Începând cu data de 27 septembrie lucrurile s-au schimbat radical în bine, avem un primar general serios, care cunoaşte problemele Bucureştiului, care are soluţii foarte clare care trebuie puse în practică. Începând cu data de 27 septembrie există un dialog, o analiză continuă a tuturor proiectelor în care este necesară colaborare între Primăria Generală a Capitalei şi Guvern. Reafirm hotărârea fermă de susţinere a tuturor proiectelor Primăriei Generale a Capitalei, reafirm angajamentul nostru ca toate proiectele care ţin de Guvern şi care sunt necesare pentru rezolvarea problemelor Capitalei să fie derulate cu profesionalism, cu seriozitate şi cu mare viteză. Reafirm angajamentul de a obţine finanţări pentru toate aceste proiecte”, a spus Orban.

Premierul a precizat că, până la sfârşitul anului, şi-a propus să înceapă lucrările pe toate tronsoanele din Autostrada de Centură din Sud şi să fie încheiate toate contractele de proiectare şi execuţie pentru toate cele 4 sectoare din Autostrada de Centură de Nord

„Pe lângă lărgirea la 4 benzi în zona de nord între A1 şi A1, care trebuie finalizată cât mai repede şi pe care există contracte, am discutat cu domnul primar general lărgirea la 4 benzi şi în zona de sud şi accelerarea tuturor proiectelor care ţin de soluţionarea conflictelor de trafic prin pasaje subterane şi supraterane astfel încât să crească fluiditatea pe zona de sud a Capitalei”, a mai spus Orban.

Prim-ministrul a precizat că în domeniul feroviar urmează să se realizeze un studiu de fezabilitate care vizează dezvoltarea tuturor tronsoanelor de transport feroviar necesare Bucureştiului, care să fie corelate cu dezvoltarea metroului, cu planurile de mobilitate ale Primăriei Municipiului Bucureşti.

„Acest studiu vizează centura feroviară şi o serie de alte tronsoane importante. Bucureştiul are o serie de tronsoane de cale ferată care pot să fie suportul unor investiţii care să îmbunătăţească traficul. În privinţa metroului avem proiectele pe hârtie, le discutăm şi avem finanţare pentru ele”, a menţionat Orban.