O mamă de gemeni cere daune de 500.000 de euro pentru că nu i s-a dat posibilitatea să renunţe la unul dintre copii

Printr-un proces deschis la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, o femeie însărcinată care, între timp, a născut gemeni la vârsta de peste 50 de ani, l-a dat în judecată pe unul dintre medicii care au consultat-o în timpul sarcinii, dar şi clinica la care a avut loc consultul, cerând daune de 500.000 de euro (5.000 de euro daune materiale şi 495.000 de euro daune morale) pentru malpraxis. În proces, femeia a arătat că în decembrie 2020 a urmat o procedură de fertilizare in vitro la o clinică specializată din străinătate.

I s-a spus să nu-şi facă griji

În urma unui control efectuat o lună mai târziu, într-o clinică din Bucureşti, medicul care a consultat-o, i-a spus femeii că are o sarcină gemelară. Pentru că avea peste 50 de ani şi avea deja un copil, femeia a decis să apeleze la procedura de reducţie embrionară. Practic, simţindu-se nepregăită să aibă gemeni, femeia a decis să renunţe la unul dintre copii. „Pentru a i se indica, în baza unei noi ecografii, la care dintre cei doi embrioni poate să renunţe”, femeia a mers la o clinică din Bucureşti. După ce a consultat-o, un medic radiolog de la clinica la care a fost consultată i-a spus că „nu trebuie să îşi facă griji, întrucât unul dintre embrioni s-a oprit din evoluţie şi că, în concluzie, a rămas doar cu un embrion, conform dorinţei sale”.

Embrionul „oprit din evoluţie” s-a dezvoltat normal

În procesul deschis la Judecătoria Sectorului 1, femeia a arătat că, „având încredere în cunoştinţele medicale ale pârâtului (n.red. medicul care i-a spus că unul dintre embrioni s-a oprit din evoluţie), nu s-a îndoit de rezultatul ecografiei şi a renunţat la discuţiile cu reprezentanta clinicii din străinătate în cadrul căreia s-a realizat fertilizarea in vitro, întrucât nu mai era necesară reducţia embrionară”. Cu ocazia unor ecografii realizate o lună mai târziu, la un medic ginecolog, femeii i s-a comunicat că „nu are un embrion, ci doi, ambii având activitate cardiacă şi dezvoltare normală”.

„Obligată să ducă sarcina până la capăt”

„Deşi a solicitat de urgenţă clinicii în cadrul căreia a realizat fertilizarea in vitro să o programeze pentru procedura de reducţie embrionară, reclamanta a fost refuzată, motivat de faptul că această procedură se putea realiza fără riscuri până în jurul săptămânii a opta, iar acest termen era depăşit”, se arată în procesul de la Judecătoria Sectorului 1.

Reclamanta a mai arătat în proces că, dacă doctorul radiolog care a consultat-o nu i-ar fi spus că are o sarcină unică, atunci „ar fi putut efectua reducţia celui de-al doilea embrion fără nicio problemă şi fără niciun risc”. „Ca urmare a erorii medicale grave săvârşite de acesta (n.red. De către medic), reclamanta a fost în imposibilitate de a efectua această procedură, fiind obligată să ducă până la capăt această sarcină, cu suportarea tuturor riscurilor şi consecinţelor pe care le presupune”, s-a mai arătat în proces.

Judecătoria Sectorului 1 nu s-a pronunţat, declinându-şi competenţa, din cauza sumei solicitate, în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Avocatul reclamantei, Laurenţiu Bogdan Dobrescu, a declarat pentru „Adevărul” că procesul este unul pentru malpraxis, iar dosarele de malpraxis sunt de competenţa judecătoriilor. „Cazurile de malpraxis trebuie soluţionate de judecătorii. În legea malpraxisului medical spune clar că judecătoria este competentă să judece malpraxisul medical”, a declarat avocatul Dobrescu, potrivit căruia procesul este în fază incipientă.

Un reprezentant al clinicii date în judecată a declarat, la solicitarea „Adevărul”, sub protecţia anonimatului, că justiţia „trebuie să îşi facă treaba”, iar Colegiul Medicilor trebuie să stabilească dacă a fost vorba de vreo culpă.

Dilemele părinţilor care aleg fertilizarea in vitro

Cupluri care se chinuiesc mulţi ani să conceapă un copil şi care apelează, ca ultimă speranţă, la fertilizarea in vitro sunt nemulţumite apoi dacă rezultatul este o sarcină multiplă. Povestea unui cuplu anonim din SUA ilustrează dilemele etice ale implantării mai multor embrioni în cadrul procedurilor de reproducere asistată. „Am luat în considerare reducţia embrionară, dar nu mai mult de 30 de secunde. Dacă atunci când am apelat la FIV ne-a fost puţin teamă că asta înseamnă că ne jucăm de-a Dumnezeu, reducţia embrionară ni s-a părut de-a dreptul machiavelică“, spunea în urmă cu mai mulţi ani tatăl unor gemeni născuţi prin fertilizare in vitro.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Detaliile unui caz şocant: cum funcţiona „fabrica de copii“ deschisă în Timişoara de un medic grec şi pusă pe butuci de procurorii DIICOT

O mamă-purtătoare cere daune morale de 500.000 de euro după ce a născut un copil cu Sindromul Down