Doi români încearcă să înregistreze la OSIM marca „RO.VEGAN“. Motivul pentru care cererea le-a fost respinsă

Printr-o cerere depusă la OSIM în noiembrie 2016, Răducu Mihai Pantilie şi Cosmin Gabriel Pantilie, au cerut înregistrarea mărcii „RO.VEGAN”. Cel care s-a ocupat de demersurile la OSIM a fost Cosmin, care a declarat pentru „Adevărul” că în spatele demersului său este dorinţa de a organiza un festival pentru vegani, el însuşi fiind vegetarian. Cosmin Pantilie a declarat că „RO”, din denumirea mărcii nu are legătură, cu „RAW” din „raw vegan”, ideea care s-a dorit a fi transmisă fiind aceia a unui festival vegan cu specific românesc.

„Eu fac parte din categoria vegetarienilor de vreo 12 ani de zile. La un moment dat, când am văzut că apar tot felul de festivaluri în care nu mă regăseam, m-am gândit că ar trebui să fac eu un festival care să se adreseze şi persoanelor care nu consumă carne. Aşa mi-a venit ideea. M-am gândit întâi să îmi protejez numele şi să intru în contact cu furnizori de astfel de produse ca să pot organiza un festival. Dacă tot am întâmpinat probleme, am vrut să rezolv întâi problema din punct de vedere juridic. Dacă l-aş fi făcut sub un alt nume, oamenii nu erau duşi cu gândul în sensul ăsta. De asta m-am gândit să folosesc numele ăsta ca să fie mai uşor de înţeles pentru consumatori”, a declarat Cosmin Pantilie pentru „Adevărul”.

De ce a refuzat OSIM înregistrarea mărcii

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a refuzat cererea de înregistrare a mărcii „RO.VEGAN” invocând două articole care spun că se refuză înregistrarea unei mărci dacă este marca compusă „exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora" şi dacă marca este mărcile „de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului”.

„În speţă, nu s-a pus problema caracterului distinctiv al mărcii astfel încât să fie necesară solicitarea de către OSIM a unei declaraţii de neinvocare a unui drept exclusiv asupra elementelor verbale „RO” şi „VEGAN”, cu atât mai mult cu cât acestea sunt elemente esenţiale ale mărcii, în formarea percepţiei asupra mărcii”, a mai arătat OSIM în instanţă.

În proces, reclamanţii au arătat că nu solicita un drept exclusiv asupra termenilor „RO” si „VEGAN”, ci „un drept exclusiv asupra alăturării celor doi termini în formula verbala „RO.VEGAN”, în combinaţie vizuală cu elementele grafice color prezente în cadrul imaginii mărcii, depuse în cererea de înregistrare la OSIM”.

Decizia instanţei

În primă instanţă, Tribunalul Bucureşti a dat câştig de cauză OSIM, respingând cererea prin care reclamanţii au cerut obligarea Oficiului la înregistrarea mărcii, reţinând că dintre cele două elemente care compun marca „una desemnează calitatea produsului, iar cealaltă originea sa geografică”.

„Alăturate cele două componente anterior menţionate, conduc la concluzia că marca reclamanţilor se referă la fie la produse vegane produse în România sau de origine română, fie la servicii care se axează pe un stil de viaţă ce exceptează orice produse de origine animală (carne, ouă, lapte, miere etc). Această concluzie este întărită inclusiv de imaginea mărcii afişate de către reclamanţi la data depunerii cererii de înregistrare (foto) care constă în mai multe fructe de pădure încadrate într-un pătrat care în colţul din stânga jos are aplicată trei linii diagonale succesive de culoare roşei, galbenă şi albastră şi alăturate sunt de asemenea trei cercuri cu aceleaşi culori”, se arată în sentinţa Tribunalului Bucureşti.

În aceeaşi hotărâre se mai arată că „marca solicitată a fi înregistrată este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului, relevant în acest caz fiind un consumator mediu şi suficient de bine informat, iar nu un public specializat astfel cum au indicat reclamanţii”.

„Festivalul ROVEGAN”, marcă înregistrară la nivel european



După refuzul OSIM de înregistrare a mărcii „RO.VEGAN”, Cosmin Pantilie a solicitat înregistrarea mărcii „Festivalul Rovegan” la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). În decembrie 2018 a fost eliberat certificatul prin care „Festivalul ROVEGAN” este declarat marcă înregistrată la nivel european, implicit în toate statele membre ale Uniunii Europene. „Din punctul meu de vedere, din ce am discutat cu avocatul, eu aş fi acoperit pe baza certificatului european, dar am vrut să am câştig de cauză şi în România, deşi a fost o cheltuială destul de consistentă. O să văd, în funcţie de cum se va finaliza procesul, ce este de făcut”, a mai declarat Cosmin Pantilie.