Curăţenie generală pe străzile din Sectorul 6. Se spală tot mobilierul stradal

„Pot să spun că de când am venit la primărie URBAN SA se mişcă mai bine. Si ei se mobilizează mai bine dar am întărit şi monitorizarea serviciilor de salubritate prin Direcţia de Servicii Publice pe care am înfiinţat-o in Primăria Sectorului 6 în urmă cu 3 luni. Nu este totul perfect, sunt încă sincope, salubrizarea nu este încă mecanizată corespunzător dar lucrăm la asta si suntem pe calea cea bună”, a conchis Ciucu.

Edilul Sectorului 6 spune că activitatea angajaţilor firmei de salubritate este acum monitorizată de Direcţia de Servicii Publice pe care a înfiinţat-o în urmă cu 3 luni.