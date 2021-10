Câţi bani a economisit Primăria Capitalei după ce a desfiinţat mare parte din companiile municipale şi a renunţat la organizarea de târguri şi concerte

„Am făcut două lucruri importante. În primul rând, am redimensionat partea de cheltuieli a primăriei, adică nu am mai dat bani pe tot felul de tâmpenii cum ar fi târguri şi concerte. Am făcut economii care sunt substanţiale, adică sunt de ordinul 500 de milioane de lei la bunuri şi servicii, ăsta e un lucru.

Al doilea lucru, am desfiinţat mare parte din companiile municipale, care erau o sursă imensă de pierderi”, a afirmat primarul general al Capitalei în emisiunea Insider Politic, transmite News.ro

Potrivit acestuia, au fost desfiinţate 14 dintre cele 24 de companii municipale.

„Patru dintre acestea vor fi păstrate, între care STB şi Termoenergetica, alte patru vor fi menţinute provizoriu, respectiv cele care de ocupă de semaforizare, de iluminat public, de acţiuni de tip DDD şi o altă companie care are un imobil în construcţie şi care trebuie menţinută până când clădirea va trece în patrimoniul Primăriei.”, a explicat Nicuşor Dan.

Edilul susţine că sunt companii care au în patrimoniu bunuri mobile sau imobile care ar fi vândute la preţuri foarte mici dacă acestea intră în insolvenţă.

Întrebat care este valoarea economiilor făcute prin desfiinţarea companiilor înfiinţate în mandatului fostului primar general Gabriela Firea, Nicuşor Dan a răspuns: „e greu de făcut un calcul exact, dar este de ordinul undeva la 300 de milioane de lei pe an”.

Edilul spune că banii economisiţi astfel au fost folosiţi pentru plata datoriilor vechi ale administraţiei.

Nicuşor Dan a arătat că, atunci când a devenit primar, a constatat că primăria nu a plătit 165 de milioane de lei din contractul de achiziţie a autobuzelor, că existau restanţe la plata lucrărilor de infrastructură şi către diverse firme.

„Acum, tot ce avem datorii - că nu le-am stins, evident - sunt datorii care sunt eşalonate. Deci avem predictibilitate pe piaţă”, adaugă Nicuşor Dan.

Conform acestuia, cel mai mare debit al Primăriei este către ANAF, constând în datorii legate de funcţionarea STB.

Edilul speră ca această datorie să fie eşalonată pe şapte ani, în timp ce alte debite vor fi achitate în timpul mandatului său.

Datorii foarte mari şi vechi de peste un deceniu, care fac obiectul unor litigii în instanţă, sunt de plătit pentru modul în care a funcţionat fostul RADET.