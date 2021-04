Actorul şi regizorul basarabean Boris Bechet s-a stins din viaţă

„Zi de adâncă tristeţe pentru lumea teatrului şi a cinematografiei din Republica Moldova. S-a stins din viaţă Boris Bechet, strălucit actor de film şi teatru. A fost admirat de o întreagă ţară pentru forţa transformatoare a talentului său, care a dat naştere unor personaje de neuitat, pentru umorul sclipitor şi ironia caustică. Un om care, în toate rolurile sale, a reuşit să ofere personajelor unicitate şi măreţie”, scrie într-un necrolog Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.



„Actor de o mare forţă dramatică, după absolvirea Facultăţii de actorie la Chişinău, a jucat pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” din Bălţi, apoi pe cea a Teatrului Poetic „Alexei Mateevici” din Chişinău. În 1983 a debutat în film, jucând în numeroase pelicule ale regizorilor Vasile Pascaru, Nicolae Ghibu, Boris Conunov, Valeriu Gagiu. A rămas în memoria spectatorilor mai ales pentru rolul lui Strătan din filmul „Corbii prada n-o împart”. Actorul n-a tratat cu superioritate nici apariţiile publicitare, unde a reuşit să creeze personaje cu adevărat îndrăgite de toată lumea. Boala a luat viaţa artistului la doar 68 de an. Pierderea unei personalităţi de un asemenea calibru este o mare durere pentru noi. Sincere condoleanţe soţiei şi celor doi feciori, şi să-l însoţească, neîntrerupt, aplauzele de recunoştinţă şi admiraţie în calea sa către cer”, spune şeful statului.



Actorul şi regizorul Petru Hadârcă scrie pe o reţea de socializare că „Ne-a părăsit iubitul nostru confrate, omul de artă şi de suflet Boris Bechet, lăsând încă o rană pe harta acestei primăveri fără scrupule...Talentul său a strălucit fenomenal în zeci de filme şi spectacole, plecarea sa lăsând un gol irecuperabil în sufletele miilor de admiratori...Aducem un ultim omagiu unui om dăruit artei. Condoleanțe soției, Margareta Nazarchevici, fiilor Ion şi Grigore, rudelor şi celor apropiați!”.



Boris Bechet s-a născut la 7 februarie 1953 în satul Vadul Leca, raionul Teleneşti, Republica Moldova. În anul 1975 a absolvit Institutul de Arte, Facultatea de Actorie. A fost actor la Teatrul Muzical-Dramatic „Vasile Alecsandri” (în prezent – Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”) din Bălţi (1977-1985), apoi la Teatrul Poetic (astăzi - Teatrul „Alexei Mateevici”) din Chişinău. A dat viaţă pe scena teatrală la peste 50 de roluri.



În anul 1983 a debutat la Studioul „Moldova-film”. A jucat în filmele: „Să-ţi cânte cucul în faţă”, 1983 (Ştefan), „Nesfârşita lună a căuşului”, 1984 (Ion), „Un pichet liniştit”, 1985 (maiorul Steblov), „Corespondentul vostru special”, 1987 (căpitanul Negară), „Mioriţa”, 1987 (Ungureanu), „Medeea-80”, 1987 (bărbatul), „Corbii prada n-o împart”, 1988 (Stratan), „Cursa”, 1989 (părintele Vladimir), „Uliţa felinarelor stinse”, 1991 (legionarul), „Troiţa”, 1991, (Nicanor) ş.a. A colaborat cu regizorii de film Vasile Pascaru, Nicolae Ghibu, Boris Conunov, Valeriu Gagiu ş.a.



Boris Bechet este unul dintre fondatorii Studioului independent „Media SDB”. Producător, regizor a 15 filme documentare.