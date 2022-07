Voronin: PAS trebuie să plece de la guvernare, în caz contrar, oamenii trebuie să iasă în stradă

„Această guvernare nu este de nimic. Este zero. Inclusiv cei care au votat pentru PAS regretă că şi-au dat votul pentru acest partid. Timp de două luni, am avut aşa-numitul „совет с нородом”, am umblat prin toate localităţile şi am discutat cu oamenii şi toţi ne spun că dacă ar fi un anti-referendum, toţi ar vota împotriva PAS”, a declarat Vladimir Voronin.

Fostul preşedinte al ţării a mai spus că reprezentanţii actualei guvernări sunt incompetenţi şi nu sunt în stare să livreze soluţii pentru a depăşi crizele din ţară.

„Ei nu ştiu ce să facă, nu sunt profesionişti. În Guvern trebuie să fie profesionişti, dar PAS este reprezentat de „сбор блатных и шайка нищих”, de o adunătură, o „окрошка”, a adăugat Voronin.

Prin urmare, potrivit lui Voronin, oamenii trebuie să iasă în stradă pentru a da jos guvernarea.

„Ei trebuie să plece, dacă nu, oamenii trebuie să iasă în stradă. Mobilizăm lumea. Va fi mai bine dacă la iarnă vor îngheţa copiii, bătrânii, iar ei să stea în fotolii? Ei la sigur nu vor îngheţa. Vom ridica toată Moldova, dacă nu vor să se ducă cu binişorul. Eu am vorbit de mai multe ori despre 7 aprilie, ei au participat atunci, erau cu muci la nas, acum de ce să nu se repete un 7 aprilie?”, s-a întrebat Voronin.

Totodată, în cadrul emisiunii, liderul PCRM a mai spus că examinează posibilitatea ca în următoarea perioadă să renunţe la mandatul de deputat, deoarece nu se mai regăseşte în componenţa actualului legislativ.

„Ţara e distrusă, copii nu se mai nasc, oamenii fug din ţară, a revenit COVID-ul, e sărăcie, nevoie, vine iarna. Nimeni nu se gândeşte ce va fi cu preţul gazului, care s-a majorat cu 50% exact la o săptămână după vizita cucoanei (n. r. Maia Sandu) la Kiev. Aceasta a fost reacţia ruşilor şi a Gazpromu-ului şi nu se ştie ce va fi mai departe. Un metru cub de lemne costă 1500 de lei, o tonă de cărbune nu din cei buni, care se aduceau din Donbas, ci din Polonia, care scot fum, costă 10-12 mii de lei tona”, a precizat Vladimir Voronin.