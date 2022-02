Vladimir Socor: Un potenţial război între Rusia şi Ucraina este un scenariu tot mai plauzibil

Potrivit expertului, miza Rusiei este federalizarea Ucrainei şi menţinerea acesteia în sfera de influenţă rusească.



Expertul Vladimir Socor spune că scopul Rusiei este de a readuce Ucraina sub orbita Moscovei, menţinând ţara într-o stare de federalizare incertă, fără posibilitatea de aderare la comunitatea europeană.



„Rusia are ca obiectiv să reintegreze Ucraina într-o construcţie statală de tip neosovietic, sub conducerea Rusiei. Să blocheze integrarea Ucrainei în Occident şi să conducă o Ucraină fărâmiţată, federalizată şi neutră. Neutră pe hârtie, aliată cu Rusia în practică. Scopul SUA este mult mai limitat decât cel al Rusiei. Este de a cârpi o soluţie provizorie pe tema Ucraina, pentru a permite SUA să-şi concentreze resursele materiale, politice, în confruntarea cu China”, a spus Vladimir Socor în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



De asemenea, Socor spune că administraţia Biden analizează posibilitatea unei suspendări a reglementării conflictului ucrainean, nu o soluţionare a acestuia. Statele Unite îşi doresc pace şi stabilitate în regiune, prin menţinerea în Ucraina a unui conflict îngheţat, spune Socor.



„Administraţia Biden a venit la putere decisă să se lanseze într-o confruntare cu China. În acest scop administraţia are nevoie de o relativă linişte în Europa Centrală şi Răsăriteană şi de aceea are nevoie de o înţelegere cu Rusia. Administraţia Bidein a căutat această înţelegere cu Rusia încă de anul trecut când a făcut trei cedări majore pe socoteală Ucrainei. Şi anume, a retras, în mod oficial, sprijinul SUA pentru aderarea Ucrainei la NATO, a renunţat că aplice sancţiunile deja votate de Congresul American împotriva gazoductului Nord-Stream2 şi a anunţat că susţine reglementarea conflictului din Donbass pe baza Acordurilor de la Minsk. Trei cedări majore în favoarea Rusiei timp de un an. Dar ambiţiile Rusiei sunt mult mai mari, şi administraţia Biden a pierdut controlul asupra acestui proces”, a mai spus Vladimir Socor.



Ieri, Statele Unite ale Americii şi-au închis ambasada de la Kiev şi şi-au transferat puţinii diplomaţi rămaşi în Ucraina, la Lvov. Decizia a fost argumentată prin „accelerarea dramatică a acumulării de forţe ruseşti la graniţă”. De asemenea, şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, a făcut apel către toţi cetăţenii americani din Ucraina să părăsească imediat ţara. Oficialii americani vorbesc despre o eventuală invazie a Rusiei chiar în această săptămână.