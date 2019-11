Vladimir Bolea: Există pericolul să apară nemulţumiri după selectarea noului procuror general

„Noi trebuie să începem procesul de reformare şi atunci toate aceste comisii de selectare a candidaţilor o să funcţioneze”, a afirmat deputatul. Totodată, în opinia lui Vladimir Bolea, dacă s-ar face o evaluare a judecătorilor, după exemplul altor ţări, numărul celor care ar continua să lucreze în sistem ar putea fi de mai mult de 50%.



Parlamentarul menţionează că actuala coaliţie de guvernare va exista atât timp cât există certitudinea că lucrurile se întâmplă corect, inclusiv în ceea ce priveşte Procuratura Generală. Bolea spune că referitor la cele patru persoane care au ieşit în finala concursului de preselecţie au apărut unele suspiciuni.



Deputatul socialist Grigore Novac spune că socialiştii nu au nimic în comun cu acest concurs de preselecţie a candidaţilor pentru funcţia de procuror general şi nu înţelege de ce li se pun în cârcă mai multe acuzaţii. „Noi nu am fost şi nu suntem implicaţi în toată istoria asta. Noi am discutat foarte mult în Comisia juridică, am avut foarte mari întrebări vizavi de această comisie de preselecţie, dar am zis: „Bine, se doreşte? Hadeţi să o facem”. În plus, membrii comisiei nu-s afiliaţi nouă, socialiştilor”, a declarat Grigore Novac.



În opinia parlamentarului, chiar dacă câştigători ai concursurilor sunt oameni pe care cineva nu-i simpatizează, rezultatele acestora nu trebuie anulate. „Nu trebuie să mergem pe formula că dacă a trecut candidatul care nu ne place nouă, hai şi vom anula concursurile. Mâine-poimâine nu va participa nimeni la concursurile acestea pentru că nu o să vadă sensul”, a menţionat deputatul.



Comisia de preselecţie a candidaţilor la funcţia de procuror general a ales patru din 16 candidaţi: Oleg Crîşmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan şi Alexandr Stoianoglo. Ulterior, prim-ministra Maia Sandu a cerut comisiei de preselectare să verifice de urgenţă informaţia publicată în presă şi să examineze oportunitatea reevaluării listei scurte „în contextul apariţiei unor informaţii noi despre integritatea unui candidat din lista preselectată pentru concurs”.