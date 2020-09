Vlad Batrîncea, despre cheltuielile lunare: Cu 6.000 de lei nu pot trăi, nu-mi ajunge

„Cu 6.000 de lei nu pot trăi, nu-mi ajunge. Eu cheltui în limita salariului meu, primesc salariu 13 – 14 mii de lei. Acesta este bugetul pentru mine şi pentru cineva care este cu mine”, a declarat Vlad Batrîncea în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.



Întrebat dacă va dona în acest an pentru campania lui Igor Dodo, deputatul a făcut trimitere la declaraţiile şefului statului în care menţionează că electorala din această toamna va fi una fără prea multe cheltuieli.



„Campania din acest an va fi modestă şi nu cred că vor fi foarte multe donaţii. Vom decide. Nu am intrat în campania electorală şi oricum toate declaraţiile vor fi publice”, a adăugat preşedintele fracţiunii PSRM în Parlament.



Mai mult decât atât, Vlad Batîrncea precizează că Igor Dodon preconizează să plece în concediu în luna octombrie, pentru a nu fi acuzat că exploatează resursa administrativă în campania electorală.



„Va avea o campanie electorală modestă, fără panouri, fără multă publicitate. Vă pune accent pe vizite în teritoriu. Mie-mi pare că aceasta abordare este corectă. Domnul preşedinte îşi va la concediu pentru luna octombrie ca să nu fie învinuit că foloseşte resurse administrative. Va merge să lucreze în teritoriu fără girofar. Pentru noi nu este problemă, noi toată viaţa am lucrat şi fără pază, şi fără maşini de serviciu”, a afirmat deputatul socialist.