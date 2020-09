VIDEO „Haina asta am cumpărat-o zece ani în urmă cu 50 de euro”. Câţi bani cheltuie lunar Dorin Chirtoacă

„Întotdeauna am cheluit puţin, strict necesarul - mâncare, haine am destule. Până nu rup hainele, nu iau altele. Serviciile comunale întotdeana au fost mici. Maşina o cunoaşteţi, am cumpărat-o înainte să fiu la Primărie, respectiv circul cu ea până astăzi”, a afirmat Dorin Chirtoacă la emisiunea „Cutia a patra” de la TV8.





Chirtoacă a mai precizat că procură benzină în mare parte prin intermediul unui card bancar corportativ al partidului, iar ultima oară a cumpărat de la Kaufland doar un salam, chefir, caşcaval şi o pâine.





„Haina asta (făcând referire la sacou) am cumpărat-o zece ani în urmă cu 50 de euro”, a mai spus Chirtoacă.

Pe lângă salariul de la partid, Dorin Chirtoacă a menţionat că are şi anumite economii pe conturile bancare. Ex-primarul a subliniat că lunar cheltuie foarte puţin, nu mai mult de 3.000 de lei, ceea ce ar fi până la 150 de euro.