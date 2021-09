Vasile Bolea, despre deputatul PAS care a fost prins de vameşii români cu 18 pachete de ţigări: Aşteptăm cererea de demisie

Totodată, Vasile Bolea a criticat dur acţiunile lui Canaţui, despre care a spus că a discreditat Parlamentul. În acest sens, Bolea i-a solicitat parlamentului PAS să-şi depună demisia. Potrivit lui, Canaţui ar deţine o firmă de transport de colete, prin intermediul căreia îşi realizează schemele infracţionale.



În această ordine de idei, Bolea a solicitat ca Procutura să ceară ridicarea imunitatea deputatului PAS ca acesta să poată fi urmărit penal.

„Este un eveniment care a bulversat întreaga societate. Noi nu vedem până în prezent reacţii din partea PAS. Contrabanda cu ţigări care se face de către un deputat, utilizând paşaport diplomatic, acest lucru este ieşit din comun şi ar trebui să existe o reacţie de condamnare. Întreaga societate aşteaptă cererea de demisie a acestei persoane care a devenit deputat şi a amăgit întreaga societate”, a spus Bolea într-un briefing de presă.

Deşi Bolea susţine că Oleg Canaţui ar fi trecut frontiera prezentând paşaportul diplomatic. deputatul PAS afirmă că nici măcar nu are un asemenea document şi nici nu a încercat să ascundă pachetele de ţigări de vameşii români.

Bolea a declarat că aşteaptă o reacţie de la Preşedinţie şi de la PAS pe subiectul contrabandei cu ţigări în care a fost implicat Canaţui.

Precizăm că, într-o postare pe Facebook, Canaţui a afirmat cănu este vorba despre contrabandă.

„Pe data de 09.09.2021 mă deplasam la volanul automobilului propriu, împreună cu alte 6 persoane cunoscute. După ce am traversat frontiera R.M., am procurat de la magazinul „Duty Free”, în mod legal, 2 blocuri de ţigări, o sticlă de vin şi o cutie de ciocolate. Costul ţigărilor este de aproximativ 480 lei. Nu am ascuns faptul procurării acestor ţigări, iar lucrătorii vamali din România mi-au comunicat că nu pot trece frontiera cu aceste ţigări. Accentuez că eu le-am abandonat benevol, în prezenţa autorităţilor vamale române, în acest sens fiind întocmit un act de abandonare în vamă a acestor ţigări”, a scris Canaţui.





Canaţui a mai spus că acţiunile sale nu cad sub incidenţa articolului din Codul Penal care presupune contrabanda.





„Deci, acţiunile mele, de a abandona benevol în vamă 18 pacheţele de ţigări, la preţul de circa 400 de lei, sub nicio formă nu poate fi considerată contrabandă de ţigări”, a conchis deputatul PAS.