Vasile Bolea îl acuză pe Sergiu Litvinenco de ingerinţă în justiţie: Avem semnale că s-a întâlnit de mai multe ori cu un judecător al Curţii Constituţionale

„Noi avem semnale că, pe parcursul ultimului an de zile, colegul Litvinenco Sergiu se întâlneşte regulat cu fostul avocat al preşedintelui Maia Sandu, actualmente judecător la CCM, domnul Roşca. Discută agenda CCM, poate despre alte lucruri, poate se consultă pe diferite soluţii pe care urmează să le ia Curtea. Am să adresez interpelare de deputat Procuraturii, MAI şi SIS, să stabilească, prin mijloace tehnice, geolocaţia telefoanelor etc şi să fixeze întrunirile avute între cei doi inşi şi să dea o apreciere juridică acestor fapte. Să aprecieze aceste acţiuni, dacă întrunirile unui deputat şi judecător al CCM, în trecut membru de partid şi avocat al Maiei Sandu, reprezintă sau nu ingerinţă în justiţie”, a declarat Vasile Bolea într-un briefing de presă.

Sergiu Litvinenco a respins acuzaţiile.

„Nu discut şi nu am discutat niciodată cu judecătorul Nicolae Roşca din momentul intrării în exerciţiul funcţiei. M-am văzut accidental, aşa cum m-am văzut cu multe alte persoane, cu domnul Roşca la inaugurarea Preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, şi la două înmormântări – a domnului Cataranciuc şi a domnului Cotorobai. Respect independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale şi deciziile acestei instituţii. Anume independenţa Curţii Constituţionale reprezintă puterea ei în faţa uzurpatorilor. Acest lucru Vasile Bolea nicidecum nu-l poate înţelege.”, a spus Litvinenco.





Totodată, acesta a anunţat că îl va da în judecată pe Vasile Bolea „pentru calomnie.”