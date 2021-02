Prim-ministrul desemnat, Natalia Gavriliţa, va veni săptămâna viitoare în Parlament pentru a cere vot de încredere

Anunţul a fost făcut de liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Igor Grosu. În acelaşi timp, doar 2 fracţiuni parlamentare au anunţat tranşat că nu vor susţine Guvernul Gavriliţa, PAS şi Platforma DA. Celelalte fracţiuni spun că mai au nevoie de timp pentru a lua o decizie finală.



Socialiştii spun că vor decide soarta Guvernului Gavriliţa chiar în ziua prezentării echipei guvernamentale în Parlament. Nu înainte de a adresa întrebări şi de a afla soluţiile Executivului privind depăşirea crizei economice şi pandemice.



,,Vom vedea ce echipă va prezenta dna Gavriliţa, vom vedea programul guvernamental. Chiar dacă Maia Sandu a lansat public apelul de a nu vota acest Guvern, noi considerăm că este o necesitate ca dna Gavriliţa să vină cu un program profesionist şi să încerce, cel puţin, să convingă Parlamentul”, a declarat deputatul PSRM, Vlad Batrîncea în cadrul emisiunii ,,În Profunzime” de la postul ProTv.



În acelaşi timp, deputaţii PAS insistă pe ideea declanşării alegerilor anticipate, dar nu exclud scenariul ca Guvernul Gavriliţa să treacă testul Parlamentului.



,,În cazul în care PSRM va trişa şi nu va merge la anticipate, noi ne vom asuma actul guvernării, dar care va duce oricum la anticipate. Soluţia este curăţarea Parlamentului. Orice Guvern minoritar este la mâna coaliţiei nedeclarate PSRM-Şor”, a declarat deputatul PAS, Igor Grosu.



După fracţiunea PAS, care a anunţat oficial că n-o va susţine pe Natalia Gavriliţa în Parlament, şi deputaţii Platformei DA spun că nu-şi vor da votul pentru acest Executiv.



,,Chiar dacă noi avem altă părere despre situaţia din ţară şi am punctat anumite riscuri pentru ţară în cazul în care alegerile anticipate vor fi organizate de Guvernul lui Dodon, dar luând act de faptul că PAS refuză să voteze pentru propria candidatură, Platforma DA a luat decizia de a nu vota pentru dna Gavriliţa”, a declarat deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari.



Deputaţii PDM şi cei Pro Moldova nu privesc cu ochi buni ideea alegerilor anticipate în condiţiile actualei crize economice, dar spun că vor lua o decizie privind susţinerea Guvernului Gavriliţa abia după ce vor discuta cu premierul desemnat.



,,Noi vrem să avem o discuţie cu dna Gavriliţa, cu echipa, să vedem cum vede ea derularea ulterioară a evenimentelor până la alegeri. Apoi vom decide. Vreau să-i liniştesc pe toţi, PDM nu are capacitatea să influenţeze această situaţie”, a declarat deputatul PDM, Dumitru Diacov.



,,În situaţia în care nu există nicio intenţie de a guverna, în situaţia în care unele fracţiuni deja au declarat că nu vor susţine acest Guvern, nu mai are niciun sens să dezbaţi un program de guvernare, când toţi acceptă mutual că, cel puţin, prima tentativă va eşua. Dar noi vom decide ulterior”, a declarat deputatul Pro Moldova, Andrian Candu.



Deputaţii platformei parlamentare Pentru Moldova spun că sunt gata să-şi asume guvernarea şi chiar au un candidat apolitic la funcţia de prim-ministru.



,,Platforma Pentru Moldova optează pentru anticipare, dar până la aceste alegeri avem nevoie de unele acţiuni urgente. Pentru a stabiliza situaţia economică, pentru a aduce vaccinul în ţară, avem nevoie de un Guvern provizoriu şi noi suntem gata să ni-l asumăm”, a declarat deputatul Pentru Moldova, Sergiu Sîrbu.



Potrivit legii, dacă în Parlament eşuează două tentative de învestire a unui nou Guvern, iar Curtea Constituţională constată existenţa circumstanţelor dizolvării Parlamentului, acesta este dizolvat şi sunt anunţate alegeri parlamentare anticipate.