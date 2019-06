Plahotniuc, prima declaraţie după ce a plecat din Moldova: Voi reveni imediat ce familia îmi va fi în siguranţă. Voi conduce PDM de la distanţă

„Am nevoie de o pauză, dar nu pentru a mă odihni, cei care mă cunosc ştiu că nu-mi place odihna, ştiu că nu pot sta departe de proiectele noastre şi de echipă. Ceea ce fac în aceste zile este să lucrez la mai multe planuri, iar cel mai important este cel prin care să reuşim să readucem stabilitatea în Moldova şi liniştea de care cetăţenii au nevoie”, a scris Vlad Plahotniuc pe pagina sa de Facebook.



Democratul spune că are nevoie de timp pentru a-şi securiza familia: „după ce a trecut prin momente grele, inclusiv după o tentativă de răpire eşuată a mea, care a avut loc anul trecut, când mă aflam într-o vizită peste hotare”.

„Copiii mei sunt speriaţi, familia mea este speriată şi nu se simte în siguranţă nicăieri. Familia mea are nevoie mai mult ca oricând să fiu lângă ea şi eu voi sta cât este necesar, pentru ca să treacă cu bine peste aceste momente şi să se simtă în siguranţă. Este dreptul meu să iau toate măsurile pentru a mă proteja şi a-mi proteja familia sau oamenii apropiaţi, aşa cum cred că e mai bine pentru ei. În această perioadă, Moldova nu este o ţară sigură, iar asta nu din cauza posibilelor dosare inventate de oponenţi, dar din cauza unora care îşi doresc să o preia cu forţa”, a afirmat Vlad Plahotniuc.

Plahotniuc susţine că a luat în calcul chiar şi retragerea sa din politică.

„Asta ar însemna însă să fac un lucru în grabă, să dezamăgesc oamenii, care şi-au pus speranţe în mine. Dacă m-aş retrage acum, fracţiunea PDM ar putea deveni vulnerabilă şi deputaţii să fie presaţi să treacă la un anumit partid, care să-şi facă singur majoritatea parlamentară şi să preia Moldova”, a spus politicianul.



El afirmă că până va reveni la Chişinău, PDM va face o opoziţie activă şi nu va permite preluarea Republicii Moldova de către grupări de interese din afara ţării.

„Moldovenii trebuie conduşi din interiorul ţării, nu din afara ei, Moldova trebuie să rămână liberă şi independentă, nu să devină anexa unei alte ţări sau teritoriul, pe care vreun stat îşi face jocurile şi ne umileşte cetăţenii”, a subliniat Plahotniuc.



„Având în vedere toate aceste aspecte, am hotărât să rămân alături de echipă, să o întăresc şi să o protejez, chiar şi de la distanţă, în perioada în care voi lipsi”, a menţionat Plahotniuc.

Politicianul consideră că Partidul Democrat are mulţi duşmani şi pentru că a cerut la ONU retragerea trupelor străine de pe teritoriul Moldovei: „Ştiu ce risc mi-am asumat când am iniţiat legea împotriva propagandei, când am refuzat să semnez planul de federalizare a ţării. Înţeleg că, din cauza asta, Moldova nu mai este un loc sigur pentru mine, dar nu sunt omul care să trăiască în frică, voi merge înainte şi voi da dovadă de patriotism în continuare, voi lupta de oriunde, pentru ca ţara mea să iasă de sub ocupaţia altor state şi moldovenii să trăiască liberi în ţara lor”.

„Faptul că eu nu mă mai simt sigur în ţara mea este una, eu sunt doar un om, dar faptul ca moldovenii trăiesc aceste momente de nelinişte şi instabilitate, faptul că siguranţa lor este pericol, că statul lor a devenit atât de fragil în câteva zile, că se uită la televizor şi văd că oameni din afara ţării vin şi stabilesc cine cu cine trebuie să se alieze ca să conducă ţara este un lucru foarte grav şi periculos pentru independenţa Republicii Moldova şi viitorul ei”, a declarat Plahotniuc.

Liderul PDM a dat de înţeles că cei din Blocul ACUM, „care încă sunt euforici şi înfierbântaţi, se vor trezi curând la realitate şi vor căuta disperaţi ajutor chiar la PDM pentru a ieşi din capcana în care au nimerit”.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: