Petru Lucinschi: În 30 de ani, Republica Moldova încă nu are un proiect de ţară

„Dumneavoastră porniţi să faceţi o casă. La început faceţi un proiect şi vă înţelegeţi ce casă construiţi. Noi aşa şi n-am mai făcut lucrul acesta. 30 de ani noi n-am discutat niciodată ce fel de casă construim”, a declarat Petru Lucinschi în cadrul unei ediţii a emisiunii „Important” de la postul TVC 21.



Referindu-se la cauzele eşecurilor Republicii Moldova cei 30 de ani de independenţă, politicanul s-a referit la nemulţimirile cetăţenilor ţării. Ele au legătură cu aşteptările pe care le-au avut încă de la independenţă. Aşteptările au fost formate în raport cu vitrina europeană. „„Ne integrăm în Europa şi totul o să fie bine”, aşa gândeau moldovenii în 1991. Dar noi eram lipsiţi de cunoştinţe profunde despre cum se face viaţa prosperă, în condiţiile noi. Noi nu ştiam cum se trece de la socialism la capitalism. Era pentru prima oară în istorie. Ne-am format nişte iluzii, nişte aşteptări, şi pe urmă au venit dezamăgirile. La fiecare patru ani, cetăţenii au avut aşteptări pentru că actorii politici au venit cu promisiuni care nu au fost îndeplinite”, a menţionat Petru Lucinschi.



O altă cauză a insucceselor Republicii Moldova ţine de condiţiile în care s-a dezvoltat ţara: „De ce nu am reuşit? În 1991 noi veneam în economia de piaţă, dar nu aveam piaţă. În 1991 era imposibil să vii pe piaţa europeană, din cauza inerţiei. Noi ne-am pornit în Europa şi am început să luăm standarde de acolo, care uneori sunt neaplicative pentru noi. De exemplu, privatizarea. Noi am luat modelul ceh. Dar noi nu suntem cehi, nu avem istoria lor. La conferinţe internaţionale eu le spun europenilor: voi ne-aţi îndemnat – „faceţi terapie de şoc”. Noi am făcut privatizarea foarte repede. Noi ne-am aşteptat că vor veni investitori din străinătate, vor moderniza industria noastră, care era destul de bună atunci. Aveam o clasă muncitoare, ingineri, tehnicieni foarte pregătiţi. Şi n-a venit nimeni. În Occident, după război, a venit Planul Marshal: le-au dat materie primă, utilaj, ca să reînnoiască, să revigoreze industria lor. La noi n-a venit nimeni”. Petru Lucinschi acceptă obiecţiile venite din Occident, conform cărora investitorii nu au venit din cauza corupţiei, a regimului instabil, a schimbării prea dese a legislaţiei.



Un element important al analizei ţine şi de resursele pe care le are o ţară. „De exemplu, Azerbaidjanul era în aceeaşi situaţie ca şi noi. Până când au format un consorţiu şi de la 5 milioane – extracţie a ţiţeiului, au trecut la 50, cu creştere ulterioară. Trebuie să fie o sursă de unde să faci creştere economică. Kazahstanul are toate elementele tabelului lui Mendeleev. De unde puteam noi să trăim bine, ce avem noi? Noi avem pământ. El trebuie cărturar valorificat. Trebuie să avem o producţie de calitate înaltă. Fiecare ţară are specificul său. Chiar şi cele democratice, iar 3/5 din toate ţările lumii sunt declarate democratice. Şi acestea au specificul lor. Noi avem specificul nostru”, a spus Petru Lucinschi.



În opinia ex-preşedintelui, un element foarte important este consecutivitatea în acţiunile politicienilor de la putere. „Este nevoie de consecvenţă şi de înţelegere în societate. „Reformele au nevoie de timp”, spunea un preşedinte al Chinei. Noi la fiecare patru ani schimbăm orientarea. Implicarea noastră în geopolitică este o catastrofă. N-am avut o politică consecventă”, a spus Lucinschi.



În opinia fostului şef de stat, un model demn de urmat pentru Republica Moldova poate fi Finlanda.