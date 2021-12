Nicu Popescu: România ne-a oferit prietenia necondiţionat şi este un exemplu pentru noi

„Poate că nu toţi conducătorii noştri au ştiut sau au vrut să înveţe din prietenia pe care România ne-a oferit-o necondiţionat de-a lungul timpului, indiferent de conjuncturile politice de la Chişinău ori Bucureşti. Însă pentru cetăţenii Republicii Moldova, România a însemnat întotdeauna un exemplu de urmat în ceea ce priveşte implicarea societăţii în democraţie şi în apărarea valorilor unui stat de drept”, a menţionat Nicu Popescu.



Şeful diplomaţiei moldoveneşti a aruncat o privire spre viitor, marcând mersul pe traseul european comun al Republici Moldova şi al României. „1 Decembrie este ziua în care nu doar ne bucurăm de comunitatea de istorie, cultură şi limbă cu România, dar este şi momentul în care privim cu speranţă înspre viitor, către toate realizările pe care le vom avea împreună de aici încolo pe traseul nostru comun european pe care vrem să îl facem ireversibil. Le mulţumesc tuturor celor care, zi de zi, an de an, prin iniţiative personale ori prin proiecte de amploare, au pus umărul la menţinerea acestei legături mai mult decât speciale între noi”, a scris Nicu Popescu.



Şeful diplomaţiei de la Chişinău şi-a exprimat ataşamentul faţă de valorile româneşti şi în cadrul unei conferinţe de presă, ieri, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Întrebat de IPN cum poate ajuta Republica Moldova comunităţile moldoveneşti din sudul Basarabiei, actualmente – regiunea Odesa a Ucrainei, Nicu Popescu a răspuns că, „din perspectiva noastră, limba (pe care o vorbesc 124,4 mii de persoane care s-au declarat moldoveni la ultimul recensământ din Ucraina, n.r.) este română”. „Acest lucru noi îl spunem foarte deschis în interacţiunea noastră cu partenerii noştri din Ucraina. Subiectul, situaţia vorbitorilor de limbă română din Ucraina, este discutat. Am discutat şi cu partenerii noştri din România situaţia minorităţii vorbitoare de limbă română din Ucraina. Este un subiect pe care îl ridicăm şi sper să găsim anumite soluţii problemelor enunţate (trecerea claselor sau chiar şcolilor în localităţile cu populaţie moldovenească la predarea în limba ucraineană, n.r.)”, a comunicat Nicu Popescu.



Republica Moldova nu are o instituţie specializată care să se ocupe de comunităţile de peste hotare. În România o asemenea instituţie este Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.