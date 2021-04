Mark Tkaciuk: Funcţia de preşedinte e inutilă în Moldova

„Tot timpul am fost de partea politicienilor care manifestă reticenţă faţă de oricare modificare a Constituţiei. Am considerat mereu că problema nu e în Constituţie, ci în capacitatea de a o aplica şi această capacitate trebuie să ţi-o cultivi”, a declarat Tkaciuk.



Ex-deputatul a remarcat că în cazul alegerii lui Voronin în funcţia de preşedinte în cadrul parlamentului respectarea cerinţelor constituţionale s-a reuşit în două rânduri, dar în perioada ce a urmat aceasta nu a mai fost posibil.



„În cazul lui Vladimir Voronin realizarea are un caracter de excepţie. E un partid deosebit, o autoritate de excepţie, niciun alt partid nu a dispus de candidaţi la preşedinţie având o majoritate constituţională în parlament”, a remarcat Mark Tkaciuk.



Liderul „Congresului civic” a menţionat şi nenumăratele intervenţii în Constituţie motivate politic.



„Ia uitaţi-vă, ce făceau cu această Constituţie. Sunt atâtea mine cu ceas acolo. În ultimii ani s-a călcat peste spiritul şi buchea Constituţiei”, a observat Tkaciuk.



Politicianul a remarcat că deja e cazul să se facă concluzii şi să se ia măsuri de siguranţă pentru ca „deputaţii zglobii şi desfrânaţi să nu-şi lase acolo amprentele”.



Tkaciuk a stipulat că „Congresul civic” pledează pentru desfiinţarea funcţiei de preşedinte. „De ce am avea nevoie de acest nacealnik, preocupat de propria-i importanţă? El se bagă printre picioare, încurcă lumea, zăpăceşte partenerii internaţionali. Aceasta îi buimăceşte pe oamenii care vin la alegerea directă a „unui prim-măturător în salonul bolnavilor de holeră”, a subliniat fostul deputat.



„Uite când vom trăi ca în Italia sau Germania, când vom reveni la un nivel de cultură politică, când vom avea standarde, iar generozitatea îi va permite societăţii să plătească o funcţie simbolică, va fi altă treabă. Acum, însă, nu avem nevoie de preşedinte”, a conchis Mark Tkaciuk.