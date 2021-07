Ion Ceban, despre posibilitatea de a se implica în politică: Mă ocup de Chişinău, n-am timp de alte lucruri

Ion Ceban spune că, în acest an, a evitat să se implice în campanie electorală în favoarea PSRM pentru că a ales să se dedice în exclusivitate problemelor capitalei. Edilul a menţionat că, periodic, participă la şedinţele PSRM, întrucât acolo ar fi discutate şi subiecte ce vizează activitatea Primăriei sau Consiliului Municipal Chişinău. Totuşi, Ceban exclude posibilitatea implicării sale în politică în viitorul apropiat.



„Prioritatea numărul unu este municipalitatea şi problemele din oraş, care sunt foarte multe. Pe aceste probleme îmi voi concentra eforturile. Chişinăul astăzi are cele mai multe proiecte pe care le implemenează concomitent deja al doilea an de la Indepenendeţă încoace. Într-o perioadă de 10 ani n-au fost atât de multe proiecte câte implementăm noi acum”, a spus Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.



Deşi anterior fostul lider al Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunţa că Ceban ar urma să preia şefia unei formaţiuni politice sau şi-ar crea propriul partid, edilul Chişinăului respinge o astfel de idee.



„N-am timp de alte lucruri.Tot ce fac eu acum este să consolidez echipa şi să facem faţă aşteptărilor pe care le au locuitorii municipiului. Chişinăul are cel mai mare ritm ce dezvoltare din ţară, în pofida dificultăţilor politice şi financiare”, a spus Ion Ceban.



După ce anterior Ceban a anunţat că a avut o comunicare anevoioasă cu fostul premier Ion Chicu, acum edilul spune că mizează pe o colaborare mai bună cu noul Executiv şi cu noua majoritate parlamentară.



„80% din deputaţii din Parlament locuiesc în municipiul Chişinău, iar aici nu sunt doar problemele mele, sunt probleme comune. Iniţiativa mea va fi să propun să le rezolvăm impreună. Sper că vom avea o comunicare corectă şi în beneficiul locuitorilor. Dacă nu se va întâmpla, vom merge pe cont propriu”, a spus Ion Ceban.



Ion Ceban a fost promovat de PSRM la conducerea Chişinăului, obţinând fotoliul de primar general al capitalei în noiembrie 2019. Deşi a anunţat că renunţă la calitatea de membru de partid, Ceban a făcut campanie electorală la alegerile prezidenţiale din 2020 în favoarea lui Igor Dodon.