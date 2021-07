Igor Grosu explică de ce PAS a părăsit şedinţa Parlamentului: „A fost o şedinţă protocolară” VIDEO

În aşa fel, Igor Grosu a încercat să justifice de ce nu a fost aleasă conducerea Parlamentului anume luni, 26 iulie, iar deputaţii PAS au părăsit şedinţa imediat ce Maia Sandu a ţinut un discurs de 40 de minute în faţa parlamentarilor. Asta în timp ce preşedintele Maia Sandu a anunţat, în decretul de convocare a primei şedinţe a Parlamentului, că în cadrul primei şedinţe va fi aleasă conducerea Legislativului şi organele de lucru.

„Regulamentul Parlamentului prevede 10 zile pentru constituirea fracţiunilor. Am rugat respectuos să ne mobilizăm într-un timp mai scurt, de azi până joi, să discutăm componenţa nominală a Biroului permanent, candidaturile pentru funcţia de vicepreşedinţi, câţi vicepreşedinţi, candidaturile la şefia comisiilor, vicepreşedinţilor, secretarilor etc. Noi i-am informat şi am consultat cu membrii opoziţiei, cu cei de la Socialişti şi Comunişti. Ca de obicei, la început au zis „da, sigur”, în ultimul moment s-au răzgândit”. Noi vom merge conform abordării noastre”, a spus Igor Grosu.

Deputatul socialist Vlad Bătrîncea s-a declarat indignat că prima şedinţă a noului Parlament a fost închisă imediat după ce preşedintele Maia Sandu a ţinut un discurs în faţa deputaţilor, fără a fi constituite organele de lucru ale Parlamentului şi fără să fie aleasă conducerea Legislativului. Bătrîncea nu înţelege de ce PAS a părăsit şedinţa Legislativului, în condiţiile în care PAS deţine majoritatea parlamentară.

Amintim că deputaţii PAS au părăsit şedinţa Parlamentului imediat după discursul preşedintelui Maia Sandu, care a lansat mai multe critici fostelor guvernări şi a vorbit minute bune despre ce ar trebui să facă în următorii ani guvernarea PAS.

Liderul PAS, Igor Grosu, a solicitat ca şedinţa să fie continuată joi, 29 iulie, după care deputaţii PAS au păsărit sala.

Din lipsă de cvorum, şedinţa a fost declarată închisă, fără a fi aleasă conducerea Legislativului. Următoarea şedinţă a Parlamentului a fost anunţată pentru ziua de joi, 29 iulie.