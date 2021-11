Igor Grosu, despre „Teleradio-Moldova”: Daţi-ne voie să facem ordine

Igor Grosu explică necesitatea trecerii televiziunii şi radioului public în subordinea Parlamentului prin dorinţa guvernării de a-i responsabiliza pe managerii instituţiilor din stat să activeze în interesul cetăţeanului. Reacţia vine după ce reprezentanţii Platformei DA au acuzat guvernarea că prin trecerea „Teleradio-Moldova” sub control parlamentar, PAS nu face altceva decât să reanimeze mecanismul de control politic asupra instituţiilor.



„Interesul nostru este să avem o televiziune publică, plătită din banii contribuabilului, care-şi face meseria. Conducerea acestei televiziuni a fost exploatată de cel puţin două guvernări, prima a fost cea a lui Plahotniuc şi ulterior Dodon. Noi nu avem nevoie de serviciile unei conduceri obediente, această instituţie trebuie adusă în albia normalităţii. Nu poate Consiliul Audiovizualului, cel care este un arbitru pe piaţă să spună că-i evaluează pe ceilalţi, dar are în subordonare o televiziune ”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „Prime Time” de la PrimeTV.



Igor Grosu mai spune că asigurarea controlului parlamentar asupra televiziunii şi radioului public este o experienţă europeană şi oferă posibilitatea ca toate formaţiunile din Legislativ să semnaleze abaterile comise de o instituţie media plătită din bani publici.



„Este şi modelul din România. Televiziunea Naţională să fie evaluată din Parlament, de comisia parlamentară, este şi tribuna Parlamentului unde orice deputat, de la guvernare sau opoziţie, poate să spună că observă o atitudine părtinitoare faţă de unii sau de alţii. Dar până la proba contrarie, daţi-ne voie să facem ordine acolo. Ce am văzut la Televiziunea Naţională? Am văzut politică părtinitoare, când erau anulate alegerile la Chişinău, transmiteau muzică simfonică, îi făceau reclamă din greu lui Dodon pe banii noştri. Vrem să creăm o instituţie funcţională”, a spus Igor Grosu.



Legea privind modificarea Codului serviciilor media audiovizuale a fost aprobată joi, 4 noiembrie, în lectură finală, de către majoritatea PAS. Mandatul tuturor membrilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare şi al directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova” a încetat a doua zi, după ce decretul de promulgare a legii, semnat de preşedintele Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial.