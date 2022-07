Igor Grosu atacă opoziţia: Nu are tărie de caracter să recunoască războiul care este alături de noi

Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă, cu genericul „PAS la raport”, în contextul în care reprezentanţi ai opoziţiei au criticat actuala guvernarea pentru că ar admite creşterea preţurilor, iar inflaţia ar constitui 30%, transmite IPN.

„Faptul că ei pot protesta oricând şi oriunde, faptul că ei încă mai au o reminiscenţă a holding-urilor media, care toarnă minciuni şi zi, şi noapte, dezinformează societatea, faptul că ei pot defila oriunde şi oricicând, vorbeşte despre faptul că ei beneficiază de toate libertăţile, pe care noi nu le-am avut. Ceea ce aştept eu de la această opoziţie este să fie sinceră cu cetăţenii şi să spună foarte clar: oameni, buni, după 24 februarie lumea a văzut foarte clar două modele de dezvoltare: unul al războiului, al distrugerilor, al violării drepturilor omului, şi altul – modelul european”, a menţionat Igor Grosu.



Totodată, speakerul Parlamentului a îndemnat reprezentanţii opoziţiei „să scape de ipostaza asta de mancurţi, de ostatici ai unor angajamente obscure şi să facă parte din echipa cea mare care se numeşte cetăţeni ai Republicii Moldova, care îşi doresc şi au demonstrat că vor să fie parte din lumea liberă, din Uniunea Europeană, un proiect de pace, stabilitate, predictibilitate”.



Igor Grosu a mai sugerat opoziţiei să lase ipocrizia, pentru că „nu-i văd să alerge să se odihnească în altă direcţie decât cea europeană. Nu-i văd să-şi trimită copiii la studii decât în lumea occidentală europeană. Nu-i văd să facă investiţii decât în lumea europeană. Pentru că acolo e stabilitate, acolo se apără drepturile omului, se apără investiţia şi ai libertatea de a învăţa, a circula şi a te simţi realizat ca personalitate”, a spus preşedintele legislativului.



Premierul Natalia Gavriliţa a spus că actuala guvernare îşi doreşte ca reforma justiţiei să fie efectuată cât mai rapid, „pentru că am fost foarte obosiţi de nedreptatea care s-a făcut timp de 30 de ani”. „Însă nu putem face o reformă care să dureze ani de zile şi o reformă care să ne aducă cu adevărat în familia ţărilor europene decât făcând-o corect, decât făcând-o într-un ritm care să asigure un consens şi sustenabilitate pe termen lung”, a menţionat Natalia Gavriliţa, răspunzând la întrebările jurnaliştilor.



Potrvit prim-ministrului, în anul curent lucrurile s-au mişcat în domeniul reforma justiţiei, au demarat anumite acţiuni la Procuratura Generală, a fost numit un nou procuror anticorupţie, care are o reputaţie ireproşabilă şi a lucrat anterior ca procuror în SUA. „În acelaşi timp, am început evaluarea externă a judecătorilor şi procurorilor. Dacă ne uităm la experienţa altor ţări, şi acolo a durat câţiva ani, până rezultatele au fost suficient de vizibile, pentru că ne dorim cu toţii nu doar arestări, ne dorim ca vinoveţii să fie pedepsiţi şi banii să ajungă înapoi în buget. Şi vom putea spune cu mâna pe inimă că am realizat succese atunci când vom vedea aceste condamnări şi atunci când vom vedea banii în buget, iar între timp vom lucra din răsputeri acolo unde este competenţa Guvernului pentru a progresa şi pentru a aduce cât mai aproape începutul negocierilor cu Uniunea Europeană”, a spus premierul.



La o altă întrebare, referitoare la reforma învăţământului superior, Natalia Gavriliţa a subliniat că guvernele anterioare nu au avut curajul să se concentreze pe reforme pe termen lung, pentru că acestea presupun anumite decizii complicate pe termen scurt. „În educaţie anume aşa este. Doar dacă mergi cu curaj şi te conduci de interesul studentului, de calitatea studiilor, de interesele profesorilor, cercetătorilor, doar aşa poţi să aduci rezultate reale în educaţie”, a spus şefa Cabinetului de miniştri.