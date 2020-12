Igor Boţan, despre interesele PAS şi cele ale PSRM în situaţia actuală din Parlament şi ţară

De cealaltă parte, reprezentaţii PAS fac trimitere la abaterile de la regulamentul Parlamentului în procesul de promovare a ultimelor iniţiative legislative. Este opinia expertului permanent al proiectului, Igor Boţan, privitor la divergenţa între interesele celor două formaţiuni, exprimată la dezbaterea publică „Situaţia din Parlament şi din ţară – Încotro?”, organizată de Agenţia de presă IPN.



„E vorba de aspecte foarte subtile. Unu: de ce a fost nevoie de subminarea atribuţiilor preşedintelui nou ales prin legea SIS? Aici Partidul Socialiştilor nu are o explicaţie bună. Dacă acum un an de zile ei au insistat ca SIS-ul să revină şefului statului, pornind de la atribuţiile constituţionale pe care le are, era corect ca această atitudine a lor să rămână în picioare. Prin această modificare a legii privind SIS-ul, s-a transmis un mesaj foarte clar preşedintelui nou ales şi formaţiunii pe care o reprezintă: „Să vedeţi cu ce vă veţi confrunta în viitor!”, a spus Igor Boţan.



Cât priveşte interesele politice promovate prin iniţiativele legislative de ordin economic, Igor Boţan a menţionat că politicienii ar trebui să facă politică în aşa fel ca să prospere economia şi cetăţenii. Or, legea bugetului, care este una fundamentală, ar trebui să permită oamenilor să-şi facă planuri pentru anul viitor. În opinia sa, această lege trebuie discutată foarte atent. Chiar dacă este un an pandemic, plus seceta, şi Guvernul a fost nevoit să facă faţă unor provocări care în alţi ani nu au existat, asta nu scuză faptul că Parlamentul nu a funcţionat, spune acesta. „Cheltuielile pentru anul viitor trebuie ponderate, astfel încât să nu ne angajăm în cheltuieli pe care nu le vom putea acoperi. Eu, ca un om dinafară, îmi doresc ca în Republica Moldova, în care avem legi şi Constituţie, toată viaţa politică să fie mai predictibilă. În rest, deputaţii în Parlament pot face show, actorie şi aşa mai departe. Eu vreau predictibilitate şi aceasta îmi lipseşte ca şi cetăţean. Chestiunea asta mă deranjează! Dacă preşedintele în vară era adept al unei republici prezidenţiale şi după ce pierde alegerile nu mai este şi mai ia de la preşedintele ales ceea ce i s-a dat lui, mie mi se pare că chestiunea asta nu e chiar ok”, a opinat expertul.



Igor Boţan califică drept o problema faptul că Parlamentul nu a funcţionat de la sfârşitul lunii iulie până la 3 decembrie. Acesta a apreciat drept nefondate explicaţiile unor politicieni precum că în ajunul alegerilor prezidenţiale şi în campanie electorală e mai bine ca Parlamentul să nu funcţioneze, pentru că acesta devine un fel de tribună de la care se dau în spectacol deputaţii şi agită opinia publică. „Este explicaţie greşită”, în opinia expertului. Cât priveşte faptul că după reluarea activităţii Parlamentului, a apărut o abundenţă de proiecte de legi atât din partea PAS, cât şi PSRM, expertul sugerează că atunci când apar proiecte de legi care ating sentimentele oamenilor, precum sunt multe dintre cele vizate, trebuie tratate cu maximă atenţie şi nu votate în fugă.



Referindu-se la legea privind funcţionarea limbilor, expertul aminteşte de legea adoptată în 1989, care în opinia sa era foarte utilă şi „consfinţea identitatea existentă dintre limba moldovenească şi cea română. „Nimeni nu pune la îndoială că cunoaşterea limbii ruse este un lucru util. Dar avem o problemă existentă pe care legea promovată recent nu o soluţionează. Noi, ne-am dorit să avem un bilingvism armonios. Nimeni nu vrea să pună cetăţenii vorbitori de limbă rusă într-o situaţie mai proastă. Vrem să avem o societate consolidată, cu bilingvism real”, a spus Igor Boţan.



Cât priveşte impactul situaţiei actuale din Parlament şi din ţară asupra relaţiilor internaţionale, Igor Boţan remarcă că în cazul în care se tinde ca Republica Moldova să fie stat de drept, daca există lucruri de negociat cu partenerii, statul trebuie să se tină de cuvânt, „ca să fim trataţi ca parteneri serioşi”. În legătură cu legea care vizează Stadionul Republican, expertul crede că odată ce s-a ajuns la o înţelegere cu SUA în această privinţă, iar ulterior aceasta se anulează, Republica Moldova ca şi ţară pierde din seriozitate în faţa partenerului american.



Pentru a depăşi situaţia tensionată din Parlament, Igor Boţan recomandă politicienilor să discute, chiar dacă au interese diferite, expertul vede trei soluţii legate de dizolvarea Parlamentului. „Unu: Curtea Constituţională să fie sesizată în privinţa dizolvării Parlamentului prin decizia deputaţilor. Decizia anterioară a Curţii că Parlamentul nu poate fi dizolvat pentru că este ales în baza sistemului proporţional mi se pare stranie. Eu nu înţeleg de ce deputaţii nu pot adopta decizia de autodizolvare a Parlamentului, de ce nu pot vota de comun acord. A doua soluţie ar fi să aşteptăm învestirea preşedintelui ales şi să vedem dacă prim-ministrul Ion Chicu se ţine de cuvânt şi-şi dă demisia aşa cum a anunţat atunci când a fost învestit în funcţie. În conformitate cu programul de guvernare prin care a fost învestit, mandatul său este doar pentru perioada de până la alegerea şefului statului”, a afirmat expertul. A treia soluţie, după el, ar fi ca, odată ce există două formaţiuni reprezentate în Parlament care au acest interes, PAS Şi PSRM, părţile să se întâlnească şi să decidă care dintre cele două posibilităţi menţionate le utilizează.



