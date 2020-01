Eurodeputat, despre prezidenţialele din Republica Moldova: Sper ca opoziţia să fie unită în jurul unui singur candidat

Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Petras Austrevicius a declarat că îi lipsesc acele momente sub guvernarea Maiei Sandu, când părea că ambiţia Moldovei este la apogeu şi că acea ambiţie punea Moldova pe un alt drum, cu un alt destin. Atunci autorităţile luptau împotriva corupţiei, se delimitau de persoane implicate în poveşti dubioase.



„Asta este ceva ce trebuie continuat pentru ani de acum înainte. Societatea are nevoie de asta. Oamenii vor să se bucure de libertate, dar şi să se bucure de oportunităţi. Moldova nu are petrol, nu are gaz, ca şi ţara mea, iar comparaţiile care se fac între Moldova şi Lituania au un sens. Am pornit din statutul de vagon sovietic. Şi Moldova, şi Lituania. Apoi, noi ne-am desprins rapid de trenul sovietic şi ne-am ataşat de cel european, care a luat-o rapid din loc. Sunt 30 de ani de atunci şi acum suntem o altă ţară”, a notat europarlamentarul.



„Cred că ţara ar trebui să fie condusă de altfel de lideri, nu doar de unii care să vorbească despre neutralitatea Republicii Moldova. Nimeni nu va lua neutralitatea Moldovei. Este decizia exclusivă a ţării. Nu asta ar trebui să fie principala idee care coagulează societatea. Nu este vorba de suveranitate. Vorbesc despre ceva diferit. Unde este ambiţia, oamenilor care se uită la conducători şi îşi spun: Da, putem! Nu văd această ambiţie”, a mai spus europarlamentarul.