Dodon: Riscurile unui faliment devin realitate pentru Moldova. Guvernarea PAS va pleca, dar incompetenţa lor ne costă scump

Actuala guvernare a decis să compenseze, prin împrumuturi fără precedent pentru istoria modernă a Republicii Moldova, lipsa unor politici economice stimulatorii pentru activizarea sectoarelor economice, care ar asigura creşterea veniturilor bugetare şi acoperirea cheltuielilor ce sunt în creştere. Amintim că, pentru 2022, Guvernul planifică să împrumute un volum record de resurse financiare, în mărime de 17,3 miliarde lei, dintre care 6,2 miliarde lei doar pentru a întoarce datoriile şi dobânzile la creditele mai vechi. În acest an Guvernul planifica să plătească doar dobândă la creditele luate în mărime de cca 3 miliarde lei, sumă record pentru Moldova”, a scris Igor Dodon pe Facebook.

Dodon a menţionat că, până recent, deservirea împrumuturilor planificate în acest an presupunea o plată a dobânzii de 270 milioane lei anual, acum însă în urma unor politici monetare şi bugetare defectuoase, această plată deja depăşeşte 440 milioane anual şi uşor va ajunge la 600 milioane lei, şi asta doar pentru împrumuturile din acest an.

Dodon consideră că „această guvernare degrabă va pleca, dar incompetenţa lor şi gafele făcute în ultimele luni ne costă scump şi ne va costa încă mult timp”.





„Câţiva ani în urmă (in anii 2014-2016), când la guvernare erau aceleaşi personaje dar sub alte culori politice, pe umerii cetăţenilor a fost pusă datoria de a restitui timp de peste 20 de ani furtul miliardului din sistemul bancar. Acum istoria se repeta sub alte lozinci şi scopuri “nobile”, dar cu aceleaşi sume fabuloase de datorii ce urmează a fi achitate de copiii şi nepoţii noştri. Noi toţi plătim şi va trebui să plătim încă mulţi ani această incompetenţă”, a conchis Dodon.