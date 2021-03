Dodon: Avem un preşedinte lockdown, depăşit de situaţie, care aşteaptă ca alţii să vină cu soluţii şi cu asumarea răspunderii

Igor Dodon i-a solicitat Maiei Sandu să desemneze urgent un candidat la funcţia de premier, pentru ca ţara să aibă un Guvern cu puteri depline în lupta cu pandemia.





„După şedinţa CSS de ieri la subiectul pandemiei COVID-19, a fost creată mai multă confuzie decât claritate şi nu au fost propuse soluţii responsabile şi asumate direct de preşedintele Maia Sandu pentru a încerca să soluţioneze criza complicată în care ne aflăm. Ceea ce am văzut cu toţii a fost fuga de responsabilitate a preşedintelui ţării, o totală lipsă de viziune în ceea ce priveşte depăşirea crizei şi o recunoaştere a faptului că dumneaei, în calitate de şef de stat, nu vrea să-şi asume responsabilitatea în această situaţie dificilă şi nu poate face nimic concret pentru cetăţeni. Doamna preşedinte poate doar recomanda, iar acea recomandare este una negândită şi vicioasă”, a scris Igor Dodon pe Telegram.

Dodon a accentuat că „unica propunere pe care a formulat-o Maia Sandu a fost lockdown total, adică blocarea tuturor proceselor economice şi instituţionale, forţarea oamenilor să stea închişi în case. Ea a cerut imperativ instituţiilor să închidă tot ce mai activează în ţară.”

„Această propunere este negândită şi vicioasă, fiindcă nu ţine cont de opinia cetăţenilor şi a experţilor economici, nu ia în calcul consecinţele sociale şi economice. Este o soluţie iraţională în aceste timpuri, când majoritatea ţărilor europene au ales calea unor restricţii parţiale, încercând să protejeze economia şi viitorul cetăţenilor”, a spus liderul PSRM.

Fostul şef de stat a declarat că nu poate privi indiferent „cum ţara se scufundă în haos şi criză.”

„În aceste condiţii, am avut o discuţie cu conducerea Parlamentului şi suntem unanimi în opinia că un lockdown total, cum cere Maia Sandu, este periculos social şi reprezintă o iresponsabilitate faţă de cetăţeni şi mediul economic. Ca urmare, am discutat un set de posibile acţiuni de restricţionare parţială a unor activităţi, astfel încât să fie redus contactul cetăţenilor şi riscul de îmbolnăvire, dar în acelaşi timp să lăsăm economia funcţională. Am discutat un Plan de Protecţie Raţională pentru mediul social şi de afaceri, preluând inclusiv unele măsuri aplicate în ţările europene, care au reuşit prin restricţii parţiale să asigure un echilibru între securitatea sanitară a cetăţenilor şi securitatea lor economică şi socială”, a afirmat Dodon.

El a cerut să se vină cu măsuri suplimentare în ceea ce priveşte sistemul sanitar şi sprijinirea personalului medical. Fracţiunea PSRM este gata să vină cu propuneri şi să sprijine prin vot orice măsură care ajută medicii.

„Trebuie să urgentăm accesul cetăţenilor la vaccinuri eficiente anti - COVID-19 (din orice surse - achiziţii de stat sau ajutoare umanitare). Cetăţenii trebuie sa aleagă ce vaccin îl consideră cel mai eficient , iar încercarea de a crea bariere şi impedimente artificiale la înregistrarea şi aducerea în ţară a vaccinului Sputnik-V este inadmisibilă. Îmi exprim încrederea că Parlamentul, împreună cu Guvernul, vor reuşi să pună în aplicare un plan de acţiuni echilibrat, de protecţie raţională, care să scoată ţara din criză”, a adăugat Dodon.