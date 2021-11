Dodon: Maia Sandu s-a remarcat doar prin călătorii peste hotare, prin creşterea cheltuielilor la Preşedinţie şi prin subordonarea structurilor statului

Dodon susţine că Moldova „a nimerit pe mâna unor diletanţi, care fac experimente cinice pe oameni, creează crize pe loc gol şi apoi dau vina pe alţii.”





„Dar justificările şi mesajele populiste despre moştenirea grea nu mai merg. Cetăţenii aşteaptă de la PAS soluţii, nu justificări, pentru asta i-au votat, nu pentru a le explica de ce nu pot face nimic. Eu nu spun că socialiştii au avut o guvernare perfectă, am avut şi noi problemele noastre, orice guvernare le are, dar niciodată nu am împins ţara spre un asemenea dezastru şi când o să vedeţi ce urmează în săptămânile şi lunile următoare o să înţelegeţi cât de real e ceea ce vă spun acum”, a menţionat Dodon.