Deputaţi: Prima tentativă de învestire a Guvernului Gavriliţa va eşua

Reprezentanţii Platformei DA se arată convinşi că venirea Nataliei Gavriliţa în Parlament pentru a cere vot de încredere, nu reprezintă altceva decât un exerciţiu constituţional mimat. Potrivit lor, miza cea mare o va reprezenta a doua tentativă de învestire a Guvernului.



„Cei de la Şor deja s-au pornit în căutarea voturilor prin diferite fracţiuni, să formalizeze o majoritate. Adică să fie încropită această majoritate nu sub egida lui Dodon, pentru că Şor are acum mai multă influenţă împreună cu Plahotniuc şi mai mulţi bani. După modelul creat anterior de Plahoniuc, va fi formată o majoritate de 51 de voturi care va propune un candidat asupra căruia nu planează suspiciuni de corupţie”, a declarat vicepreşedintele Parlamentului, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Socialiştii spun că nu se regăsesc într-o coaliţie cu platforma parlamentară ,,Pentru Moldova”, însă admit scenariul votării unui Guvern după eşuarea primei tentative de învestire a Guvernului Gavriliţa.



„Cel mai probabil, prima tentativă de învestire a Guvernului Gavriliţa va eşua. Există puţine şanse să fie votat. După prima tentativă, va urma a doua tentativă şi aici se va vedea cine este sincer şi cine nu. Mulţi dintre cei care declară că-şi doresc alegeri anticipate, de fapt, nu şi le doresc. De asta eu nu exclud să ne trezim cu o coaliţie formală sau neformală între Platforma DA, democraţi, Pro Moldova şi PAS, de ce nu?”, s-a întrebat deputatul PSRM, Grigore Novac.



Democraţii se arată convinşi că Natalia Gavriliţa nu va obţine vot de încredere din partea Parlamentului, însă spun că ţara are nevoie de un Guvern plenipotenţiar care să gestioneze criza economică şi pandemică.



„Miza va fi în continuare fie pe acest Guvern interimar, care este unul al PSRM, fie pe formalizarea unei majorităţi. Există scenariul că PSRM sau grupul Şor ar încerca să formalizeze o majoritate şi să înainteze un candidat către preşedintele ţării. Temerea mea este că un astfel de candidat nu va fi acceptat de Maia Sandu şi aici va apărea o nouă confruntare, dar PSRM asta şi doreşte”, a declarat deputatul PDM, Nicolae Ciubuc.



Premierul desemnat, Natalia Gavriliţa, a depus ieri la secretariatul Parlamentului lista echipei guvernamentale şi programul de guvernare. Potrivit programului, printre priorităţile Guvernului Gavriliţa vor fi: majorarea pensiei minime cu 15%, reducerea TVA pentru HoReCa până la 5%, organizarea procesului electoral timp de două zile în diaspora şi constituirea unui Tribunal Anticorupţie.