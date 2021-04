Cum comentează Igor Dodon deciziile de vineri ale Parlamentului

„În 2019, Manole nu a trecut niciun concurs, nici la Guvern, nici Parlament, nici CSM. A fost exclusă din concurs, căci, în opinia Maiei Sandu, Manole este o persoană coruptă, aşa a spus Olesea Stamate. Azi Parlamentul a rezolvat o problemă din 2019. Este legal sau nu? Este procedură juridică. Atacaţi această decizie”, a spus Dodon.



Liderul PSRM a avut un mesaj şi pentru ambasadorii UE şi SUA la Chişinău. „Stimaţi ambasadori, noi luăm exemplul lui Zelenski, el a demis recent preşedintele CC şi toţi au tăcut. Nu am văzut vreo declaraţie a ambasadorului UE”, a spus Dodon.



Socialistul a criticat şi decizia PAS de a ieşi la protest. „Ce a fost azi la CC îmi aminteşte de Vlad Plahotniuc în 2019, când a scos oamenii în corturi, când noi cu Maia Sandu am votat uzurparea puterii în stat. Maia Sandu, nu credeţi că aveţi aceeaşi abordare? Spuneţi de uzurparea puterii de către Parlament. Nu vi-i ruşine? Dar cine a declarat că nu va respecta decizia Curţii”, a adăugat liderul PSRM.



Totodată, Igor Dodon a menţionat că PSRM va respecta decizia Curţii Constituţionale din 15 aprilie cu privire la dizolvarea Parlamentului. „PSRM nu va ataca decizia CC din 15 aprilie chiar dacă nu sunt de acord. Este decizia CC şi este irevocabilă. Noi suntem pentru anticipate în 2021. Noi am întins mâna de câteva ori, să discutăm cum facem anticipate. Pe 16 martie noi cu Maia Sandu am bătut mâna şi ne-am înţeles de anticipate, dar Maia Sandu a făcut alte mişcări. Facem anticipate după ce vaccinăm populaţia. Aşa cum doriţi dvs, Maia Sandu, în iulie, anticipate nu vor fi”, a mai spus Igor Dodon.