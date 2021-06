Ceban întoarce tunurile împotriva lui Chicu: Un om foarte complicat

La câteva luni bune de la demisia fostului premier Ion Chicu, primarul Chişinăului recunoaşte că a avut o colaborare nu tocmai fructuoasă cu fostul şef de executiv. Ceban şi-a exprimat speranţa că, odată ce va fi învestit noul Guvern, acesta va avea o relaţie bună cu reprezentanţii municipalităţii, atât în avantajul locuitorilor capitalei, cât şi al întregii ţări.



„Ion Chicu este un om foarte complicat, au fost multiple cazuri când nu ne-am înţeles şi regret acest lucru, pentru că aspectele pe care eu le abordam nu mă vizau pe mine personal, erau probleme ce-i vizau pe toţi locuitorii capitalei. Şi ţinând cont de faptul că Chişinăul este principalul donator pentru susţinerea întregii ţări, el trebuia să acorde mai multă atenţie acestor probleme” a spus Ion Ceban în cadrul emisiunii „Piatnitsa s Anatoliem Golea” de la RTR.



Ion Ceban neagă zvonurile că ar intenţiona să preia şefia vreunui partid politic şi spune că acum prioritatea sa este dezvoltarea şi modernizarea oraşului. În plus, primarul spune că nu se va implica în promovarea imaginii Blocului electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor, el suspendându-şi calitatea de membru al Partidului Socialiştilor în momentul preluării mandatului de primar, în 2019.



„Au fost mai multe zvonuri că mă voi implica în politică înainte de alegerile parlamentare anticipate şi, iată, că aceste zvonuri nu s-au materializat. Îmi amintesc perfect echipa care m-a susţinut, mi-ar fi fost extrem de dificil fără ajutorul acestei echipe. Îi susţin plenar pe colegii din blocul PCRM-PSRM, le urez să obţină victoria, dar eu nu mă voi implica în această campanie. La alegerile prezidenţiale m-am alăturat echipei de campanie doar pentru câteva zile şi consider că am procedat corect”, a mai spus Ceban.



La alegerile prezidenţiale din 2020, Ion Ceban a făcut campanie în favoarea lui Igor Dodon, deşi deja avea suspendată calitatea de membru al PSRM.