Ce soluţii propune deputatul fugar, Ilan Şor, pentru recuperarea banilor sustraşi prin frauda bancară

„Urmează ca instituţiile respective să-şi desemneze reprezentanţii pentru a iniţia discuţiile. I-am convins pe acţionarii băncilor să achite prejudiciul care li se impută, după care ei îşi vor recupera banii de la beneficiarii reali ai fraudei. Urmează să vedem dacă autorităţile statului vor cu adevărat să returneze banii, aşa cum promit şi aşa cum aşteaptă cetăţenii, sau vor continua show-ul cu care ne-au obişnuit în toţi aceşti şapte ani”, a scris Ilan Şor pe pagina sa de Facebook.



În cadrul unui interviu oferit pentru un post TV , în data de 29 aprilie, Ilan Şor a declarat că va fi un test de sinceritate pentru autorităţi, dar şi pentru întreaga clasă politică.

„Eu sunt gata să ofer soluţia pentru a acoperi prejudiciul pe care nu eu l-am creat, ci este vorba despre prejudiciul care mi se incriminează. Dacă vor, iată soluţia. În trei zile rezolvăm problema. Eu voi publica scrisoarea pe care am trimis-o, pentru a începe negocierile. Şi vom vedea, vom analiza împreună ce se va întâmpla. Dacă au strigat până acum că vor să returneze banii, în sfârşit au această posibilitate. Timp de 7 ani nu au recuperat un leu, chiar dacă au strigat că ştiu cine e vinovatul. N-au găsit nimic. De fapt, mai exact, nu au vrut să găsească. Ei au primit o propunere oficială de răscumpărare a portofoliului de credite. Nu văd niciun argument de ce nu ar face-o. Este un test al sincerităţii pentru autorităţi şi pentru întreaga clasă politică”, a spus preşedintele Partidului „Şor”.



Acesta a adăugat că ştie cine sunt beneficiarii reali ai acestor bani şi cum pot fi recuperaţi. „Noi înţelegem că altul a fost scopul. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat timp de şapte ani. Timp de şapte ani, politicienii au strigat că un băiat în vârstă de 27 de ani a intrat în depozitul cu bani al Băncii Naţionale, a scos de acolo 13 miliarde de lei şi nu ştiu unde i-a dus. Oare nu e amuzant? Mai mult, acelaşi băiat de 27 ani, la patru zile după ce a fost scos din funcţie, banii au venit, el a revenit în bancă şi i-a împărţit. Haideţi să fim serioşi şi să nu credem în poveşti. Dacă vor într-adevăr să facă ceva, autorităţile au în sfârşit posibilitatea să ne dovedească tuturor că în toţi aceşti ani nu au minţit”, a mai declarat Ilan Şor. Liderul Partidului „ŞOR” a afirmat că este gata să participe fizic la şedinţele de judecată doar dacă îi va fi anulată măsura de arest preventiv, pe care el o consideră ilegală. Potrivit lui, arestul a fost aplicat pentru a-l ţine departe de scena politică.



Fostul preşedinte al Consiliul de administraţie al Băncii de Economii a declarat că acţionarii băncilor lichidate în anul 2015 sunt gata să răscumpere portofoliul de credite neperformante, ulterior returnează statului prejudiciul care i-a fost cauzat, după care acţionarii îşi recuperează sumele de la adevăraţii beneficiari ai devalizării sistemului bancar moldovenesc. Potrivit lui, în total, suma din portofoliu de credite neperformante este de aproximativ 5,2 miliarde de lei. „Acţionarii cumpără portofoliul de datorii, dacă vorbim în termeni juridici. Noi cumpărăm datoriile celor care au luat aceste credite şi apoi vom cere de la ei aceste datorii. Ştim cum să facem acest lucru. Dacă statul nu vrea să facă acest lucru, dacă timp de şapte ani nu au reîntors practic niciun leu, în condiţiile în care au tot strigat, pălăvrăgit, minţit… dacă până la acest moment n-au făcut nimic, înseamnă că doar au aruncat vorbe goale”, spune Ilan Şor.



„Ei nu au dreptul să refuze. Vin acţionarii şi spun: voi ne-aţi acuzat că am acordat credite neperformante. Aceste credite n-au fost returnate. Noi cumpărăm acest portofoliu de credite. Din punct de vedere juridic, această operaţiune este absolut legală şi este aplicată peste tot şi din toate timpurile”. Totodată, el a explicat că suma de 13 miliarde, cu care jonglează autorităţile, este cu totul altceva - este vorba despre creditul pe care l-a acordat Banca Naţională, ai cărei funcţionari l-au gestionat după ce el şi echipa sa au fost înlăturaţi de la conducerea băncilor. „13 miliarde de lei au fost luate nu de mine, eu nu am fost nici guvernatorul Băncii Naţionale, nici prim-ministru, nici preşedinte pentru a face asta. Mai mult, banii au ajuns la a patra zi după ce noi am fost înlăturaţi de la administrarea băncii. Altfel spus, au fost alocaţi şi cheltuiţi de către funcţionari care trebuie să răspundă pentru asta conform legii”, a mai spus Ilan Şor.