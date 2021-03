Candidatura lui Igor Grosu la funcţia de premier, între dezamăgirea şi surpriza plăcută a deputaţilor

PAS spune că reprezentantul lor va veni în faţa deputaţilor cu un program de guvernare bun şi cu o echipă profesionistă care să gestioneze criza pandemică, socialiştii şi deputaţii Platfomei DA se arată dezamăgiţi de candidatura lui Igor Grosu, iar deputaţii Pro Moldova spune că această desemnarea ar putea pune punct crizei politice din Republica Moldova.



Liderul Pro Moldova, Andrian Candu spune că aşteaptă ca Igor Grosu să vină în Parlament cu un program profesionsit de gestionare a crizei pandemice şi de deblocarea a relaţiilor ţării noastre cu FMI, astfel încât Guvernul să primească vot de încredere din partea deputaţilor şi să fie deblocată criza politică din ţară.



„Este o surpriză plăcută, pentru că lucrurile se mişcă în direcţia corectă şi va duce la sfârşitul crizei politice. Strict din punct de vedere juridic, în condiţiile în care Mariana Durleşteanu s-a retras, Maia Sandu a acţionat corect, potrivit Constituţiei. Faptul că Dodon a participat la consultări arată că el a fost acceptat la discuţii, imediat a apărut mesajul Marianei Durleşteanu, şi ulterior desemnarea, lucrurile s-au desfăşurat sincronizat”, a spus Andrian Candu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



De cealaltă parte, socialiştii spun că în scurt timp majoritatea parlamentară va veni cu un alt candidat la funcţia de prim-ministru, pe care preşedintele va fi obligat să-l desemneze.



„Igor Grosu va rămâne şi el în istorie drept candidatul la funcţia de premier care nu a acumulat niciun vot. În acelaşi timp, în Parlament ar putea veni o majoritate de deputaţi care îl vor susţine, de exemplu, pe Andrei Năstase. În aceste condiţii Maia Sandu va fi obligată să înainteze candidatura majorităţii parlamentare”, a spus deputatul PSRM, Grigore Novac.



Reprezentanţii PAS spun că nu renunţă la ideea alegerilor parlamentare anticipare, dar scrutinul electoral va avea loc abia după ce va fi atenuată criza pandemică din ţară.



„Igor Grosu este un candidat foarte bun, are toate calităţile necesare pentru a conduce un Guvern, el va veni cu un program foarte bun. Prioritatea zero a acestui Guvern va fi gestionarea crizei pandemice ”, a spus deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.



Dezamăgiţi de decizia şefului statului sunt deputaţii Platformei DA, care- i cer preşedintelui ţării mai multă predictibilitate în acţiuni.



„A fost o surpriză pentru noi pentru că spiritul discuţiilor de astăzi a fost cu totul altul, numele lui Igor Grosu nu a fost pronunţat nicăieri în timpul discuţiilor. Sunt nişte schimbări de macaz de la o zi la alta, am vrea mai multă claritate şi mai multă predictibilitate din partea instituţiei prezidenţiale”, a spus deputatul Platformei DA, Vasile Năstase.



Potrivit legii, premierul desemnat are la dispoziţie 15 zile din data semnării decretului prezidenţial, pentru a-şi crea echipa guvernamentală şi programul de guvernare şi pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.