Ana Revenco, despre activitatea la MAI: Am început cu curăţenia

Ana Revenco spune că mulţi angajaţi MAI au renunţat benevol la funcţii, fiind acceptate deja peste 40 de cereri de demisie ale funcţionarilor de rang înalt.



Ministrul de Interne spune că a găsit în MAI atât angajaţi profesionişti, dornici să activeze, cât şi persoane care foloseau instituţia pentru a pune pe roate afaceri cu firme private, prin intermediul cărora erau delapidaţi banii publici.



„Accentul primar, la moment, este curăţenia. Eliminarea factorilor toxici, eliminarea practicilor nocive. Am oprit o serie de licitaţii dubioase. Auditul intern, desfăşurat la indicaţia mea, a scos în vileag multe scheme frauduloase, scheme care favorizau o serie de firme. De-a lungul anilor, mai multe companii, firme, au devenit de-ale casei. Este vorba de achiziţii care vizează servicii de construcţii, de zeci de milioane. Achiziţii din domeniul sistemelor informaţionale şi alte produse IT, echipamente mai mari, mai mici. Anual, zeci de milioane ajungeau în buzunarul cuiva şi era preţul plătit de către cetăţean, din bugetul de stat, fiind un preţ mult mai mare decât cel real, care putea fi achitat”, a spus Ana Revenco în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PROTV Chişinău.



Şefa de la Interne spune că ministerul începe să se cureţe din interior, o parte dintre angajaţii certaţi cu legea fiind demişi, alţii depunând cereri de demisie benevol. Zeci de cereri de demisie au fost semnate de la preluarea şefiei ministerului, spune Revenco.



„Serviciul de Protecţie Internă şi Securitate a desfăşurat peste 160 de anchete interne în raport cu angajaţii MAI şi sunt vizaţi prin prisma posibilelor acte de corupţie, abuz în serviciu. Unele sunt în desfăşurare, altele au rezultate, fiind vorba de concedieri. Până acum am semnat peste 40 de cereri de demisie, oameni care au plecat din sistem. Aceste 40 de plecări vizează conducători de prim rang, şefi de inspectorate. Eu le-am spus clar că integritatea este unul dintre cele 3 principii de care mă conduc, iar cei care nu împărtăşesc această viziune, vor pleca. Când am început să dispunem anchete, controale, a început şi rezistenţa. Unii îmi aduc cereri de demisie”, a spus Ana Revenco.



Ministrul de Interne spune că problema cadrelor este cauzată şi de salarizarea modestă. Potrivit lui Revenco, un suboţifer are un salariu de sub 5 mii de lei şi abia după o activitate de 5 ani salariul acestuia este majorat până la 6500 de lei. Potrivit Anei Revenco, în ultimul an în jur de 7 mii de angajaţi cu experienţă de 3-5 ani au plecat din sistem din cauza salariilor mici.