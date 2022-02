Alexandr Stoianoglo rămâne sub control judiciar

„Magistraţii au admis parţial demersul procurorului şi au dispus prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar pe un termen de 30 zile. Încheierea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău, în termen de trei zile”, a declarat pentru IPN procurorul Mariana Cherpec, responsabilă de comunicarea Procuraturii Generale cu reprezentanţii mass-media.



Alexandr Stoianoglo fost eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar pe 9 decembrie. Până acum, a fost finalizată urmărirea penală pe un capăt de acuzare – depăşirea atribuţiilor de serviciu. Lui Alexandr Stoianoglo i se încriminează că, la eliberarea din funcţie a procurorului Nicolae Chitoroagă, a dispus achitarea îndemnizaţiei de concediere în mărime de 163,9 mii lei, deşi în privinţa procurorului se efectua o urmărire penală, iar în asemenea cazuri se suspendă achitarea îndemnizaţiei.



Alexandr Stoianoglo mai este acuzat de abuz în serviciu, corupere pasivă, darea declaraţiilor mincinoase în faţa unui organ competent şi favorizarea unui grup criminal organizat. Acesta pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare. Stoianoglo a depus două plângeri la CEDO, unde s-a plâns că instanţele naţionale i-au îngrădit anumite drepturi.