Ştefan Gligor: Există şanse foarte mari ca Igor Grosu să obţină vot de încredere din partea deputaţilor

În plus, potrivit lui Gligor probabilitatea ca Guvernul condus de Igor Grosu să obţină vot de încredere în Parlament este foarte mare, întrucât mulţi deputaţi s-ar teme de eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate.



Potrivit deciziei Curţii Constituţionale, dacă eşuează tentativa de învestire a Guvernului Grosu, preşedintele ţării ar urma să iniţieze noi consultări cu fracţiunile parlamentare. Totuşi, potrivit juristului Ştefan Gligor, o a treia tentativă de învestire a unui Executiv, susţinut de o majoritate parlamentară formalizată, nu va mai avea loc.



„Este vorba de cel puţin două tentative care ar trebui să se consume în termen de 45 de zile, dacă mai există timp, se poate încerca şi a treia tentativă. Dar dacă ne uităm în calendar, timp nu prea este. Cele 45 de zile expiră pe 28 martie. Până se formează cabinetul, programul de guvernare. Nu cred că vom reuşi să avem a treia tentativă”, a spus Ştefan Gligor în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În plus, liderul Partidului Schimbării spune că probabilitatea ca Igor Grosu să devină viitorul premier al ţării este foarte mare.



„Există foarte puţini deputaţi în Parlament care nu ar vrea să voteze Guvernul Grosu, pe motiv că alegerile anticipate ar trimite în neantul istoriei o bună parte din deputaţi. Guvernul Grosu are şanse mari să obţină votul unei majorităţi, nu pentru că acea majoritate crede că Guvernul Grosu poate salva ţara de criză, ci pentru că ştiu că la alegeri nu vor trece pragul de 5% ”, a spus Ştefan Gligor.



Potrivit juristului, în lipsa unei majorităţi parlamentare, Guvernul Grosu nu-şi va duce mandatul până la capăt. Igor Grosu fie îşi va da demisia, fie va fi demis prin moţiune de cenzură, spune Gligor.



„Guvernul Grosu neavând sprijin politic în Parlament, ar putea să-şi dea demisia la un moment dat şi să pornească toată această epopee de la început. Pentru că există doar două modalităţi de a dizolva Parlamentul. Preşedintele Sandu şi-a asumat în faţa alegătorilor această misiune şi îi va fi foarte greu să argumenteze mai târziu de ce nu o face”, a mai spus Ştefan Gligor.



După decizia Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea decretului prezidenţial prin care Igor Grosu a fost desemnat candidat la funcţia de prim-ministru, premierul desemnat a menţionat că în următoarele zile va depune la Parlament programul de guvernare şi lista echipei guvernamentale. Grosu a menţionat că prioritatea cabinetului său de miniştri va fi depăşirea crizei sanitare şi curăţarea instituţiilor statului.