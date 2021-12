Sociolog: Fiecare al 3-lea tânăr cu vârsta între 20-24 de ani vrea să plece din R. Moldova

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marcel Spatari, spune că fenomenul migraţiei din Republica Moldova este determinat, inclusiv, de situaţia materială a cetăţenilor, iar dezvoltarea economică a ţării ar stopa acest proces, notează IPN.



Experta Olga Gagăuz spune că fenomenul migraţiei a „întinerit” în Republica Moldova. Tinerii sunt cei mai dispuşi în prezent, faţă de acum 20 de ani, să ia calea pribegiei. Potrivit expertei, acest lucru este determinat şi de capacitatea de atracţie şi „absorbţie” a tineretului din partea ţărilor europene, care se confruntă cu o scădere a nivelului forţei de muncă.



„Recent am prezentat prognoza demografică până în anul 2040. Prognozele noastre sunt destul de nefavorabile. Structura populaţiei se schimbă foarte rapid. Nivelul înalt al migraţiei populaţiei tinere cu vârsta cuprinsă între 20-34 de ani constituie 50% din numărul total al celor care pleacă peste hotare. Cei care pleacă la tinereţe nu se întorc, pentru că ei se adaptează uşor acolo. Dacă la începutul anilor 2000 la muncă plecau părinţii, acum tinerii sunt orientaţi spre plecare. Datele cercetării „Generaţii şi Gen” arată că tinerii cu vârsta între 20-24 de ani, fiecare al 3-lea intenţionează să plece peste hotare”, a spus Olga Gagauz, expertă la Institutul Naţional de Cercetări Economice, în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune.



În acelaşi timp, expertul de Programe Populaţie şi Dezvoltare UNFPA, Eduard Mihalaş, spune că fenomenul migraţiei trebuie privit şi prin prisma banilor care sunt trimişi acasă de către conaţionalii noştri din diaspora, bani care contribuie la dezvoltarea ţării.



„Datele Biroului Naţional de Statistică arată că aproximativ 150 de mii de oameni pleacă în fiecare an din ţară. În acelaşi timp, 100-110 mii de persoane se întorc în Republica Moldova în fiecare an. Observăm că se întorc persoanele care la află la vârsta de prepensionare. Pe de altă parte, pleacă tinerii. Ştiu că este o problemă, dar trebuie privit acest fenomen şi prin prisma oportunităţilor. Câte remitenţe aduc aceşti oameni Republicii Moldova? Ei rămân conectaţi de ţară. Anul trecut, nivelul de remitenţe trimise de diaspora a fost unul foarte mare, desigur din cauza pandemiei ei au trimis oficial aceşti bani, dar migraţia contribuie la dezvoltarea economică”, a spus Eduard Mihalaş.



Marcel Spatari , Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale spune că dezvoltarea economică a ţării are capacitatea de a stopa fenomenul migraţiei. De asemenea, potrivit oficialului, una dintre soluţii ar fi încurajarea natalităţii în Republica Moldova, prin dezvoltarea serviciului de creşe.



„Rezolvarea problemei migraţiei rezidă în dezvoltarea economică a ţării. Asta înseamnă că trebuie să investim în viitor, în copii. De exemplu, să extindem serviciile de creşă. Pentru că acum părinţii nu au soluţii pentru a îngriji de copiii mici de până la 3 ani şi sunt nevoiţi să stea acasă, chiar dacă îşi doresc să revină la muncă. Am fost prin raioane şi am aflat că sunt multe servicii neoficiale de îngrijire a copilului, adică mamele sau taţii îşi lasă copiii la cineva acolo şi se creează o mini-grădiniţă. Dar aceste servicii nu sunt reglementate de stat. Noi am vrea să intervenim, să ajutăm acele persoane care prestează astfel de servicii”, a spus Marcel Spatari.



Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale pentru Migraţie (OIM) valabile pentru mijlocul anului 2020, 1,16 milioane de cetăţeni ai Republicii Moldova se află în străinătate.